Eίναι μοτοσικλέτα εμπορίου πιο κοντά στις αγωνιστικές του MotoGP όσο καμμία άλλη, κατασκευάστηκε σε 30 μονάδες και ξεπούλησε σε χρόνο ρεκόρ!

Μόλις δεκατέσσερις ημέρες. Αυτό χρειάστηκε για να εξαντληθεί η Aprilia RSV4 X-GP των 90.000€ +ΦΠΑ! Το γεγονός αποτελεί τρανή απόδειξη της αριστείας της σειράς «X» της Aprilia, αλλά και της επιτυχίας της ίδιας της μοτοσικλέτας περιορισμένης έκδοσης που γεννήθηκε από το Τμήμα Αγωνιστικών του Noale για να γιορτάσει τη δέκατη επέτειο του ντεμπούτου της RS-GP στο MotoGP. Τα αιτήματα κρατήσεων είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων μοτοσικλετών ήδη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της παρουσίασής της στη Βαρκελώνη, Μια επίσης τρανή απόδειξη της ελκυστικότητας αυτού του μοναδικού έργου, το οποίο, από το 2019 με την παρουσίαση της RSV4 X, έχει επαναπροσδιορίσει τον κόσμο των εργοστασιακών μοτοσικλετών παραγωγής, έστω και περιορισμένης.

Η ανταπόκριση των μέσων ενημέρωσης ήταν επίσης εξαιρετική: η RSV4 X-GP έτυχε ευρείας κάλυψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διεθνή τύπο, δημιουργώντας μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και αλληλεπιδράσεων από όλο τον κόσμο. Η RSV4 X-GP είναι η πρώτη μοτοσικλέτα εργοστασιακής έκδοσης στον κόσμο που εισάγει αεροδυναμικές λύσεις που μπορούν να βρεθούν μόνο στο πρωτότυπο RS-GP που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grand Prix της FIM. Η μοτοσικλέτα αποτελεί τη μέγιστη έκφραση της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο Noale, διαθέτει επίσης το ολοκαίνουργιο χαρακτηριστικό της δομικής στήριξης της σέλας από ανθρακονήματα και είναι η πιο ισχυρή RSV4 που κατασκευάστηκε ποτέ, με 238 ίππους για μόλις 165 κιλά βάρους, μια αναλογία βάρους/ισχύος που προσφέρει μια πρωτοφανή εμπειρία οδήγησης.

Massimo Rivola, Διευθύνων Σύμβουλος Aprilia Racing: «Η X επιβεβαιώνει την ιδιότητά της για την Aprilia Racing ως μια αποκλειστική και εξειδικευμένη μάρκα με τεράστιες δυνατότητες. Η Aprilia Racing είναι συνώνυμη με την καινοτομία και μας γεμίζει με υπερηφάνεια το γεγονός ότι, ακόμη και σε στρατηγικό και προϊοντικό επίπεδο, έχουμε δημιουργήσει μια εμβληματική μάρκα και ένα νέο τύπο απολύτως αποκλειστικής μοτοσικλέτας, ειδικά σχεδιασμένης για τους λάτρεις της πίστας».