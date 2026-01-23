Triumph Trident & Tiger Sport 660 2026: Τρικύλινδρη εκτόξευση (vid)

Η Triumph αυξάνει σημαντικά την ιπποδύναμη στους κινητήρες των τρικύλινδρων 660 της γκάμας της και τα βελτιώνει περαιτέρω σε κάποια καίρια σημεία τους.

Η Triumph ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο τα δημοφιλή Trident 660 και Tiger Sport 660, που συνεχίζουν να δέχονται σημαντικές ενημερώσεις από χρόνο σε χρόνο. Με σημαντικά αυξημένη ιπποδύναμη και επεμβάσεις σε πλαίσιο και ανάρτηση, προσδίδει στα μοντέλα της έναν ακόμα πιο δυναμικό χαρακτήρα. Αμφότερα διαθέτουν πλέον έναν πολύ ισχυρότερο κινητήρα, πάντα στα 660cc, που αποδίδει 14 ολόκληρους ίππους παραπάνω σε σχέση με τα σημερινά μοντέλα, συνοδευόμενους και από μια μικρή αύξηση στην τιμή της παρεχόμενης ροπής. Και όπως μας ανακοινώνει ο ίδιος ο κατασκευστής, αυτή η αύξηση ισχύος τοποθετεί το Trident 660 στην κορυφή της μεσαίας κατηγορίας roadster, ενώ το Tiger Sport 660 συνδυάζει τη νέα του απόδοση με βελτιωμένες ταξιδιωτικές δυνατότητες για τους αναβάτες που θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το απόλυτο μεσαίο sport adventure touring.

Πέραν της αναβάθμισης στους κινητήρες;

Tο Tiger έχει δεχθεί μικρό σχεδιαστικό φρεσκάρισμα αποκτώντας επανασχεδιασμένα καλύμματα ψυγείου για καλύτερη αεροδυναμική, αλλά και ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου 18,6 λίτρων για μεγαλύτερη αυτονομία. Το Trident με τη σειρά του διαθέτει αναβαθμισμένο πλαίσιο για να δεχθεί την αυξημένη ιπποδύναμη, νέο πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ της Showa για τον ίδιο λόγο και ένα νέο σμιλεμένο ρεζερβουάρ για ενίσχυση της sport ταυτότητάς του. Οι τελευταίες ενημερώσεις συμπληρώνονται από νέoυς χρωματικούς συνδυασμούς και γραφικά. Για το Trident τα Cosmic Yellow και Stone Grey πρωταγωνιστούν ως η premium επιλογή χρώματος, με το Snowdonia White να προσφέρεται ως στάνταρ. Το Tiger Sport εισάγει το Interstellar Blue με Mineral Grey μαζί με το Silver Ice με Intense Orange ως τις εντυπωσιακές νέες premium επιλογές του, μαζί με τη στάνταρ επιλογή Pure White.

Ανανεωμένος τρικύλινδρος κινητήρας 660cc

Η υψηλότερη απόδοση του τρικύλινδρου κινητήρα των 660cc επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς μηχανικών αλλαγών και μιας νέας ρύθμισης. Η μέγιστη ισχύς είναι τώρα 95Hp/11.250rpm (από 81/10.250) και με την κόκκινη γραμμή στο στροφόμετρο να σκαρφαλώνει κατά 20% στις 12.650 στροφές για μια καλύτερη τελική ταχύτητα. Η ροπή αυξάνεται επίσης στα 68Nm/8.250rpm, με το 80% αυτής να είναι διαθέσιμο από τις 3.000 έως σχεδόν τις 12.000 στροφές, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση στο γκάζι και σε όλο το εύρος λειτουργίας του τρικύλινδρου συνόλου. Ένα βασικό μέρος της αναβάθμισης των επιδόσεων προέρχεται από σημαντικές αλλαγές στο hardware του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από ένα μόνο σώμα πεταλούδας γκαζιού σε τρία μεμονωμένα σώματα πεταλούδας 44mm, ένα για κάθε κύλινδρο. Αυτή η ενημέρωση ενισχύει περαιτέρω τον σπορ χαρακτήρα προσφέροντας την ιδανική ισορροπία ισχυρής ροπής στις χαμηλές στροφές με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ στις μεσαίες και υψηλές. Ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση και την απόκριση, ο κινητήρας επωφελείται από ένα μεγαλύτερο φιλτροκούτι, που βελτιώνει τη ροή του αέρα και προσφέρει έναν πιο συναρπαστικό ήχο εισαγωγής. Η κυλινδροκεφαλή έχει επίσης επανασχεδιαστεί με μεγαλύτερες βαλβίδες εξαγωγής και νέο προφίλ εκκεντροφόρων για βελτιστοποίηση της καύσης και της απόδοσης ισχύος. Για τη διαχείριση της αυξημένης απόδοσης, το σύστημα ψύξης έχει αναβαθμιστεί με ένα μεγαλύτερο, επανατοποθετημένο ψυγείο και βεντιλατέρ, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερο έλεγχο της θερμοκρασίας ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Το πακέτο επιδόσεων ολοκληρώνεται με μια νέα ρύθμιση στην κεντρική μονάδα διαχείρισης (ECU), όπου η βαθμονόμηση έχει βελτιστοποιηθεί για ομαλά ανοίγματα γκαζιού σε χαμηλές στροφές και βελτιωμένη συνολική απόκριση. Το σύστημα εξάτμισης διαθέτει πλέον σχεδιασμό εξαγωγής 3 σε 1 με αναθεωρημένο καταλύτη και τελικό, συμβάλλοντας τόσο στην απόδοση όσο και στον χαρακτηριστικό τρικύλινδρο ήχο. Το κιβώτιο των έξι ταχυτήτων έχει αναβαθμιστεί με νέους άξονες, αναθεωρημένες σχέσεις και τελική μετάδοση, καθώς και επαναβαθμονομημένη υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων για ομαλότερες και πιο ακριβείς αλλαγές. Ένας νέος υποβοηθούμενος συμπλέκτης ολίσθησης ενισχύει περαιτέρω την ευκολία χρήσης, αφενός μειώνοντας τη δύναμη που εξασκεί ο αναβάτης στο λεβιέ ταχυτήτων και αφετέρου εξαλείφοντας τις αναπηδήσεις του τροχού στα βίαια κατεβάσματα.

Πλήρης ο εξοπλισμός

Τα νέα 660 διαθέτουν στάνταρ τρία οδηγικά προγράμματα, Cruise Control, Quickshifter για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη, μονάδα μέτρησης αδρανείας έξι αξόνων (IMU), Optimized Cornering ABS, ρυθμιζόμενο traction control και οθόνη TFT/LCD με συνδεσιμότητα για πλοήγηση στροφή προς στροφή, χειρισμό κλήσεων και έλεγχο μουσικής. Επιπρόσθετα, με δεκάδες γνήσια αξεσουάρ Triumph για να διαλέξουν, οι αναβάτες μπορούν να προσθέσουν προστασία, άνεση, στυλ, αποσκευές και ασφάλεια στη μοτοσικλέτα τους. Από θερμαινόμενα γκριπ και κυλιόμενα φλας για να βελτιώσουν την καθημερινή μετακίνηση, μέχρι να προετοιμαστούν για μεγαλύτερα ταξίδια με tail pack, tank bag και μάσκα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαμορφωτή της Triumph για να δημιουργήσουν το δικό τους στυλ.

Πότε και πόσο

Τα δύο 660 της Triumph αναμένονται στη χώρα μας την πρώτη εβδομάδα του ερχόμενου Μαρτίου και οι τιμές τους θα είναι 9.990€ για το Trident και 10.290€ για το Tiger Sport. Τις κρίνουμε απόλυτα λογικές και προσιτές για δύο μοντέλα με πλήρη εξοπλισμό, κορυφαία απόδοση και σύγχρονη τεχνολογία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας εδώ.