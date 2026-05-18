MotoGP, Καταλονία: Οι βαθμολογίες μετά το χαοτικό Grand Prix
Νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα του MotoGP μετά τον αγώνα της Βαρκελώνης, καθώς η διαφορά στην κορυφή άνοιξε ανάμεσα στους αναβάτες της Aprilia.

Το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαοτικά των τελευταίων ετών. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε μια σπουδαία νίκη και μείωσε σημαντικά τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετζέκι.

Ο αγώνας διεκόπη δύο φορές λόγω σφοδρών ατυχημάτων. Στο πρώτο ενεπλάκη ο Άλεξ Μάρκεθ με τον Πέδρο Ακόστα, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να χτυπά τον εμπρός τροχό του αναβάτη της Gresini και να τραυματίζει ελαφρά το χέρι του. Το δεύτερο έγινε μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση, με τον Ζοάν Ζαρκό να χτυπά με άσχημο τρόπο έπειτα από επαφή που είχε με τους Λούκα Μαρίνι και Πέκο Μπανάια.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά τον αγώνα πέντε αναβάτες δέχθηκαν ποινή χρόνου, με το βάθρο να αλλάζει σημαντικά. Με τον Χόρχε Μαρτίν να εγκαταλείπει έπειτα από επαφή με που προκάλεσε ο Ραούλ Φερνάντεθ, η εικόνα στο πρωτάθλημα αναβατών του MotoGP άλλαξε σημαντικά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Marco BezzecchiAprilia Racing142-
2Jorge MartinAprilia Racing127-15
3Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team116-26
4Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing92-50
5Ai OguraTrackhouse MotoGP Team77-65
6Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team68-74
7Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP67-75
8Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team63-79
9Marc MarquezDucati Lenovo Team57-85
10Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP47-95
11Luca MariniHonda HRC Castrol43-99
12Enea BastianiniRed Bull KTM Tech339-103
13Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team37-105
14Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing37-105
15Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team36-106
16Johann ZarcoCastrol Honda LCR34-108
17Diogo MoreiraPro Honda LCR17-125
18Joan MirHonda HRC Castrol11-131
19Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team9-133
20Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech35-137
21Augusto FernandezYamaha Factory Racing4-138
22Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP4-138
23Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP2-140
24Jonas FolgerRed Bull KTM Tech30-142
25Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP0-142

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia181-
2Ducati165-16
3KTM114-67
4Honda64-117
5Yamaha40-141

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing269-
2Pertamina Enduro VR46 Racing Team152-117
3Trackhouse MotoGP Team145-124
4Red Bull KTM Factory Racing129-140
5Ducati Lenovo Team120-149
6BK8 Gresini Racing MotoGP114-155
7Honda HRC Castrol54-215
8LCR Honda51-218
9Monster Energy Yamaha MotoGP Team46-223
10Red Bull KTM Tech344-225
11Prima Pramac Yamaha MotoGP6-263

