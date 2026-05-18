Νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα του MotoGP μετά τον αγώνα της Βαρκελώνης, καθώς η διαφορά στην κορυφή άνοιξε ανάμεσα στους αναβάτες της Aprilia.

Το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαοτικά των τελευταίων ετών. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε μια σπουδαία νίκη και μείωσε σημαντικά τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετζέκι.

Ο αγώνας διεκόπη δύο φορές λόγω σφοδρών ατυχημάτων. Στο πρώτο ενεπλάκη ο Άλεξ Μάρκεθ με τον Πέδρο Ακόστα, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να χτυπά τον εμπρός τροχό του αναβάτη της Gresini και να τραυματίζει ελαφρά το χέρι του. Το δεύτερο έγινε μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση, με τον Ζοάν Ζαρκό να χτυπά με άσχημο τρόπο έπειτα από επαφή που είχε με τους Λούκα Μαρίνι και Πέκο Μπανάια.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά τον αγώνα πέντε αναβάτες δέχθηκαν ποινή χρόνου, με το βάθρο να αλλάζει σημαντικά. Με τον Χόρχε Μαρτίν να εγκαταλείπει έπειτα από επαφή με που προκάλεσε ο Ραούλ Φερνάντεθ, η εικόνα στο πρωτάθλημα αναβατών του MotoGP άλλαξε σημαντικά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Ομάδα Βαθμοί Διαφορά 1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 142 - 2 Jorge Martin Aprilia Racing 127 -15 3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 116 -26 4 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 92 -50 5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 77 -65 6 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 68 -74 7 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 67 -75 8 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 63 -79 9 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 57 -85 10 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 47 -95 11 Luca Marini Honda HRC Castrol 43 -99 12 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 39 -103 13 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 37 -105 14 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 37 -105 15 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 36 -106 16 Johann Zarco Castrol Honda LCR 34 -108 17 Diogo Moreira Pro Honda LCR 17 -125 18 Joan Mir Honda HRC Castrol 11 -131 19 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 9 -133 20 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 5 -137 21 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 4 -138 22 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 4 -138 23 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 2 -140 24 Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 0 -142 25 Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP 0 -142

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia 181 - 2 Ducati 165 -16 3 KTM 114 -67 4 Honda 64 -117 5 Yamaha 40 -141

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων