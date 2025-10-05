Δεν γλίτωσε την ποινή ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το πέρας του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι και υποχώρησε στη γενική κατάταξη.

Τα άσχημα νέα για τον Λιούις Χάμιλτον συνεχίστηκαν και μετά τον τερματισμό στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Βρετανός δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για παραβίαση ορίων πίστας «δίχως λόγο», σύμφωνα με τους αγωνοδίκες. Απόφαση που τον έριξε στην 8η θέση, πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Στα τελευταία στάδια του αγώνα, ο Βρετανός ήταν έτοιμος να περάσει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG για την 5η θέση. Όμως ένα πρόβλημα στα φρένα τον έκανε να χάσει έδαφος. Μάλιστα μία εκ των παραβάσεων ορίων πίστας ήρθε στον 61ο γύρο όταν έκοψε τη στροφή 5 για να αφήσει μονοθέσια που ήταν ένα γύρο πίσω να περάσουν.

Unfortunately, @LewisHamilton has received a 5-second post-race penalty for exceeding track limits, dropping him one position to P8

Στο τέλος του αγώνα ο Χάμιλτον τερμάτισε 0,4 δλ μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό να είναι έξαλλος που ο Βρετανός κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα. Εν τέλει οι αγωνοδίκες «απάλυναν τον πόνο» του οδηγού της Aston Martin με την ποινή στον Χάμιλτον.

Στο έγγραφο που δημοσίευσε η FIA, οι αγωνοδίκες αναφέρουν στην απόφασή τους να τιμωρήσουν τον Χάμιλτον:

«Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο οδηγός επιβεβαίωσε ότι βγήκε εκτός ορίων πίστας σε αρκετές περιπτώσεις. Προσπαθούσε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα με τα φρένα. Ωστόσο, μετά από περαιτέρω διερεύνηση και σύμφωνα με τη λίστα των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις Οδηγίες Οδηγικής Συμπεριφοράς οι αγωνοδίκες έκριναν ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία και επέβαλαν την καθιερωμένη ποινή για αυτό το είδος παράβασης. Η απόφαση δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον εκπρόσωπο της ομάδας ούτε από τον ίδιο τον οδηγό».