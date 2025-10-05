F1 - Έξαλλος ο Αλόνσο με τον Χάμιλτον: «Είναι ασφαλές να οδηγεί χωρίς φρένα;» (vid)
Ο Φερνάντο Αλόνσο ολοκλήρωσε το Grand Prix Σιγκαπούρης στην 8η θέση, πίσω από τον Λούις Χάμιλτον. Όμως ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ήταν φανερά εκνευρισμένος, βλέποντας τον Βρετανό της Ferrari να βγαίνει εκτός ορίων πίστας στους τελευταίους γύρους.
O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 προσπαθούσε να περιορίσει τα σημεία φρεναρίσματος, καθώς είχε χάσει το φρένο στον εμπρός αριστερό τροχό της SF-25.
«Δεν το πιστεύω, πώς επιτρέπεται να οδηγεί χωρίς φρένα; Έπρεπε να είχα πάρει τη γ@μ@μ@ν@ 7η θέση», ανέφερε έξαλλος στον ασύρματο ο Αλόνσο.
Alonso really wasn't happy with Hamilton 😭pic.twitter.com/uRDevuED9u— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) October 5, 2025
Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τον Χάμιλτον σε απολογία για την παραβίαση ορίων της πίστας και δεν αποκλείεται να τού επιβληθεί ποινή.
The moment Lewis Hamilton loses his brakes while chasing Antonelli. You can see the left front sparking up.— deni (@fiagirly) October 5, 2025
“Lost my brakes. Lost my left front.” pic.twitter.com/9O5PSHSdRB