F1 - Έξαλλος ο Αλόνσο με τον Χάμιλτον: «Είναι ασφαλές να οδηγεί χωρίς φρένα;» (vid)

Κώστας Μπιτσικώκος
F1 - Έξαλλος ο Αλόνσο με τον Χάμιλτον: «Είναι ασφαλές να οδηγεί χωρίς φρένα;» (vid)
Έχοντας πρόβλημα με τα φρένα της Ferrari, o Χάμιλτον ξεπερνούσε τα όρια της πίστας στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Σιγκαπούρης.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ολοκλήρωσε το Grand Prix Σιγκαπούρης στην 8η θέση, πίσω από τον Λούις Χάμιλτον. Όμως ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ήταν φανερά εκνευρισμένος, βλέποντας τον Βρετανό της Ferrari να βγαίνει εκτός ορίων πίστας στους τελευταίους γύρους.

O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 προσπαθούσε να περιορίσει τα σημεία φρεναρίσματος, καθώς είχε χάσει το φρένο στον εμπρός αριστερό τροχό της SF-25.

«Δεν το πιστεύω, πώς επιτρέπεται να οδηγεί χωρίς φρένα; Έπρεπε να είχα πάρει τη γ@μ@μ@ν@ 7η θέση», ανέφερε έξαλλος στον ασύρματο ο Αλόνσο.

Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τον Χάμιλτον σε απολογία για την παραβίαση ορίων της πίστας και δεν αποκλείεται να τού επιβληθεί ποινή.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 