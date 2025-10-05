Έχοντας πρόβλημα με τα φρένα της Ferrari, o Χάμιλτον ξεπερνούσε τα όρια της πίστας στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Σιγκαπούρης.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ολοκλήρωσε το Grand Prix Σιγκαπούρης στην 8η θέση, πίσω από τον Λούις Χάμιλτον. Όμως ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ήταν φανερά εκνευρισμένος, βλέποντας τον Βρετανό της Ferrari να βγαίνει εκτός ορίων πίστας στους τελευταίους γύρους.

O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 προσπαθούσε να περιορίσει τα σημεία φρεναρίσματος, καθώς είχε χάσει το φρένο στον εμπρός αριστερό τροχό της SF-25.

«Δεν το πιστεύω, πώς επιτρέπεται να οδηγεί χωρίς φρένα; Έπρεπε να είχα πάρει τη γ@μ@μ@ν@ 7η θέση», ανέφερε έξαλλος στον ασύρματο ο Αλόνσο.

Alonso really wasn't happy with Hamilton 😭pic.twitter.com/uRDevuED9u October 5, 2025

Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τον Χάμιλτον σε απολογία για την παραβίαση ορίων της πίστας και δεν αποκλείεται να τού επιβληθεί ποινή.