Λίγο πριν από την εκκίνηση του σκληρότερου αγώνα στον κόσμο, ο οδηγός της Williams στέκεται στο πλευρό του θρυλικού «El Matador» που κυνηγά την 5η του νίκη.

Το Ράλλυ Ντακάρ του 2026 ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου και ο Κάρλος Σάινθ, ο οδηγός της Williams στη Formula 1, δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του στον πατέρα του. Ο 63χρονος Κάρλος Σάινθ Senior ετοιμάζεται για τη 19η συμμετοχή του στον θρυλικό αγώνα, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του τέσσερις νίκες, έξι βάθρα και 42 νίκες σε ειδικές διαδρομές.

Με το Ford Raptor T1+ στην έρημο

Φέτος, ο Ισπανός θρύλος θα επιδιώξει την πέμπτη του νίκη οδηγώντας το εντυπωσιακό Ford Raptor T1+, έχοντας ξανά στο πλευρό του τον μόνιμο συνεργάτη του, Λούκας Κρουθ. Ο «Matador» δήλωσε πιο αισιόδοξος από πέρυσι, καθώς το πλήρωμα έχει καλύψει περισσότερα χιλιόμετρα δοκιμών, βελτιώνοντας την ανάρτηση και την αξιοπιστία του αυτοκινήτου. «Σε έναν αγώνα όπου η αξιοπιστία είναι το κλειδί, μπορούμε να προσεγγίσουμε το Ντακάρ με περισσότερη αυτοπεποίθηση», τόνισε ο ίδιος.

Ο Κάρλος Σάινθ Senior περιμένει μια από τις πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών, με περισσότερα από 15 οχήματα να διεκδικούν τη νίκη. Εκτός από τα «ιερά τέρατα» όπως ο Σεμπαστιάν Λεμπ και ο Νασέρ Αλ-Ατίγια, ο Ισπανός επισήμανε την άνοδο μιας νέας γενιάς γρήγορων οδηγών, όπως οι Λούκας Μοράες, Σεθ Κιντέρο και Ματίας Έκστρομ, που κάνουν τη μάχη για την κορυφή ακόμα πιο αμφίρροπη.

«Η θαυμασμός μου για σένα μεγαλώνει»

Ο γιος του, Κάρλος Σάινθ, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα, αναπολώντας τη στιγμή που κάθισε στο κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού δίπλα στον πατέρα του κατά τη διάρκεια των δοκιμών του καλοκαιριού. «Πήρα μια μικρή γεύση και ο θαυμασμός μου για εσένα συνεχίζει να αυξάνεται. Περήφανος για τον τρόπο που συνεχίζεις να ανεβάζεις τον πήχη! Vamos!», έγραψε ο πιλότος της Formula 1, στηρίζοντας την προσπάθεια του πατέρα του για έναν ακόμη τίτλο.