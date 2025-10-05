Ο Τζορτζ Ράσελ επέστρεψε στις νίκες κυριαρχώντας στη Μαρίνα Μπέι, ενώ η McLaren στάφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών - Στη 2η θέση ο Μαξ Φερστάπεν.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν ο 18ος φετινός αγώνας για τη φετινή σεζόν της Formula 1 και το μέρος που κρίθηκε ένα από τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάτω από τους προβολείς στους δρόμους της ασιατικής πόλης, ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα της McLaren γόρτασε το δεύτερο στη σειρά Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, μια επιτυχία που εδραίωσε την κυριαρχία της στη Formula 1 τα τελευταία δύο χρόνια.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK October 5, 2025

Επιστρέφοντας στο νικητή του αγώνα, όμως, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε ιδανική εμφάνιση για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την pole position που κατέκτησε στις κατατακτήριες του Σαββάτου. Ο Βρετανός οδηγός ξεκίνησε πρώτος, έστριψε πρώτος και βρισκόταν με άνεση σε αυτήν τη θέση στο πέσιμο της καρό σημαίας 62 γύρους αργότερα. Με αλάνθαστη οδήγηση και σωστά εκτελεσμένη στρατηγική από την ομάδα, ο Ράσελ έφτασε στην 5η νίκη της καριέρας του στην F1.

GEORGE RUSSELL WINS IN DOMINANT STYLE!! 👏👏



What a win for the Mercedes driver! 🏆#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wsOJUYo65H October 5, 2025

Η πίστα της Σιγκαπούρης ποτέ δεν ήταν ευνοϊκή για τον Μαξ Φερστάπεν, αλλά ο Ολλανδός στο φετινό αγώνα πήρε το μέγιστο δυνατό. Ο οδηγός της Red Bull προσπάθησε για μία ακόμα φορά να «ανακατέψει την τράπουλα» με διαφορετική επιλογή ελαστικών, ξεκινώντας τον αγώνα με τη μαλακή γόμα. Το ρίσκο δεν τον βοήθησε να κερδίσει θέση στην εκκίνηση, αλλά δεν του κόστισε κιόλας, καθώς κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση και κυρίως μπροστά και από τις δύο McLaren - αν και στο τέλος απειλήθηκε σοβαρά από τον Νόρις και χρειάστηκε να εφαρμόσει όλη την τέχνη του για να κρατηθεί μπροστά του.

LAP 53/62



A battle is brewing ☕️



Norris wants the P2, and he tries a move on Verstappen but doesn't get through! 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/FqS1B3fZEK October 5, 2025

Όσο για τη McLaren, η πρώτη «μάχη» εμφυλίου φαίνεται να δόθηκε στη Σιγκαπούρη, καθώς στον πρώτο γύρο του αγώνα ο Λάντο Νόρις και ο Οσκαρ Πιάστρι βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, διεκδικώντας την 3η θέση και το ίδιο κομμάτι ασφάλτου. Ο Νόρις ήταν λίγο πιο επιθετικός και βρέθηκε μπροστά από τον ομόσταβλό του, για να πάρει την 3η θέση στο ξεκίνημα και να την κρατήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Πιάστρι δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για αυτήν την κίνηση, αλλά ένα αργό pit stop αργότερα τού κόστισε κάθε ευκαιρία να αντεπιτεθεί και έτσι αρκέστηκε στην 4η θέση.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view 👀⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Ο Κίμι Αντονέλι με την άλλη Mercedes έχασε τη θέση του από τον Λεκλέρ στην εκκίνηση αλλά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα κατάφερε να περάσει τον Μονεγάσκο και τερμάτισε στην 5η θέση. Η Ferrari δεν είχε το ρυθμό των τριών πρώτων ομάδων στη Σιγκαπούρη, αλλά ο Σαρλ Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή του εκκίνηση και το undercut για να βρεθεί στην 5η θέση στο ξεκίνημα. Ο Αντονέλι όμως ήταν σαφώς ταχύτερος καιτον πέρασε. Ο Λεκλέρ στο τέλος πήρε την 6η θέση, παρότι για λίγους γύρους την έχασε από τον Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έκανε ένα pitstop παραπάνω και έβακε μαλακά ελαστικά για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα και κατάφερε να περάσει, αλλά ένα πρόβλημα στα φρένα τον έριξε τελικά στην 7η θέση.

Ο Φερνάντο Αλόνσο έφερε την Aston Martin στην 8η θέση, μπροστά από τον Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas, ενώ τη βαθμολογούμενη 10άδα έκλεισε ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams, παρότι ξεκίνησε τελευταίος λόγω της ακύρωσης της ομάδας του από τις κατατακτήριες.

Το αποτέλεσμα του GP Σιγκαπούρης αφήνει ακόμα πιο ανοιχτό το Πρωτάθλημα Οδηγών, καθώς η διαφορά του πρωτοπόρου Πιάστρι από τον Νόρις μειώθηκε στους 19 βαθμούς και ο Φερστάπεν από την 3η θέση της βαθμολογία πλησίασε ακόμα περισσότερο.

Για τον επόμενο αγώνα η Formula 1 αλλάζει ήπειρο και ταξιδεύει στην Αμερική για το Grand Prix των ΗΠΑ. Το ραντεβού στην πίστα του Όστιν είναι σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 17-19 Οκτωβρίου.

