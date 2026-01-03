F1: Η Ferrari αποχαιρετά τον Ζου Γκουανγιού
Η Ferrari ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζου Γκουανγιού, ο οποίος είχε ρόλο reserve driver για τη σεζόν 2025, ενόψει της νέας χρονιάς στη Formula 1. Ο 26χρονος Κινέζος είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Scuderia μετά την απώλεια της αγωνιστικής του θέσης στη Sauber στο τέλος του 2024, δουλεύοντας παράλληλα με τον Αντόνιο Τζιοβινάτσι.
Thank you for everything this year @ZhouGuanyu24 👊 pic.twitter.com/382arkyhfk— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026
Η Ferrari αποχαιρέτησε τον Ζου με δημόσια τοποθέτηση, ευχαριστώντας τον για τη συμβολή και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για τον ίδιο, η παραμονή του στο paddock είχε ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή σε πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Όπως είχε δηλώσει στις αρχές του 2025, η φιλοδοξία του να επιστρέψει σε κανονικό cockpit παρέμενε αδιαπραγμάτευτη, ακόμη κι αν ο ρόλος του reserve driver δεν ισοδυναμούσε με «παύση» της καριέρας του.
Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν ήταν ευνοϊκές. Η νέα ομάδα της Cadillac, που θα κάνει την είσοδό της στη Formula 1 το 2026, επέλεξε τελικά τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας, αφήνοντας τον Ζου ξανά εκτός grid.
