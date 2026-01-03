Ο Κινέζος οδηγός ολοκλήρωσε τη θητεία του ως αναπληρωματικός στο Μαρανέλο, με το μέλλον του στη Formula 1 να παραμένει ανοιχτό.

Η Ferrari ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζου Γκουανγιού, ο οποίος είχε ρόλο reserve driver για τη σεζόν 2025, ενόψει της νέας χρονιάς στη Formula 1. Ο 26χρονος Κινέζος είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Scuderia μετά την απώλεια της αγωνιστικής του θέσης στη Sauber στο τέλος του 2024, δουλεύοντας παράλληλα με τον Αντόνιο Τζιοβινάτσι.

Η Ferrari αποχαιρέτησε τον Ζου με δημόσια τοποθέτηση, ευχαριστώντας τον για τη συμβολή και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για τον ίδιο, η παραμονή του στο paddock είχε ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή σε πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Όπως είχε δηλώσει στις αρχές του 2025, η φιλοδοξία του να επιστρέψει σε κανονικό cockpit παρέμενε αδιαπραγμάτευτη, ακόμη κι αν ο ρόλος του reserve driver δεν ισοδυναμούσε με «παύση» της καριέρας του.

Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν ήταν ευνοϊκές. Η νέα ομάδα της Cadillac, που θα κάνει την είσοδό της στη Formula 1 το 2026, επέλεξε τελικά τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας, αφήνοντας τον Ζου ξανά εκτός grid.

