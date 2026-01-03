Aπό τις ηλεκτρικές σκούπες στα hypercar των 1.000 ίππων

Η κινεζική εταιρεία Dreame Automotive ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην CES του Λας Βέγκας ένα ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο που υπόσχεται να «εκθρονίσει» τη Bugatti.

Η Dreame, ένα όνομα που μέχρι σήμερα είχαμε συνδέσει αποκλειστικά με τις high-tech ηλεκτρικές σκούπες, ετοιμάζεται να προκαλέσει «σεισμό» στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του ηλεκτρικού της hypercar, το οποίο θα αποκαλυφθεί επίσημα στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας.

Επιδόσεις που ζαλίζουν

Αν και οι λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης παραμένουν κρυφές, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια αμιγώς ηλεκτρική διάταξη με απόδοση που ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Στόχος της Dreame είναι οι επιδόσεις που θα αφήνουν πίσω τους θρύλους όπως η Bugatti. Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπόσχεται επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,8 δευτερόλεπτα, χρόνος που είναι ταχύτερος ακόμα και από το εντυπωσιακό Xiaomi SU7 Ultra.

Σχεδιασμός με άρωμα Bugatti και γερμανική κατασκευή

Οι πρώτες ψηφιακές απεικονίσεις δείχνουν ένα διθέσιο κουπέ supercar με εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, μεγάλες ζάντες αλουμινίου και μια επιβλητική πίσω αεροτομή. Η σιλουέτα του θυμίζει έντονα τη Bugatti Chiron, γεγονός που μαρτυρά τις υψηλές βλέψεις της μάρκας. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι η παραγωγή του θα γίνει στο Βερολίνο, σε μια στρατηγική τοποθεσία δίπλα στο Gigafactory της Tesla.

Η Dreame θέλει να γίνει η νέα Bugatti

Η κινεζική εταιρεία δεν σταματά εκεί. Έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία δύο τμημάτων: τη Dreame Automotive, που θα ανταγωνίζεται τη Bugatti, και τη Starry Automotive, που θα βάλει στο στόχαστρο τη Rolls-Royce και τη Bentley. Το πρώτο μοντέλο της Starry αναμένεται να είναι ένας ηλεκτρικός ανταγωνιστής της Rolls-Royce Cullinan, με ορίζοντα κυκλοφορίας το 2027.

Το project της Dreame δεν είναι ακόμα υπαρκτό μοντέλο. Αλλά, έχοντας δει πολλά πλέον από τους Κινέζους, κανείς δεν αμφισβητεί την πιθανότητα να το δούμε κάποια στιγμή και στο δρόμο. Θα έχουμε τουλάχιστον κάτι να γεμίζουμε το χρόνο μας, περιμένοντας τον παγκόσμιο πάταγο που θα προκαλέσει το... Chaos.