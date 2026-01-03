Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο θρύλος της F1 Μίκαελ Σουμάχερ (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να δώσουν τόση χαρά και έμπνευση σε εκατομμύρια κόσμο όσο ο ένας και μοναδικός Μίκαελ Σουμάχερ. Ο πρώην αστέρας της Formula 1, ο πρώτος που έφτασε τον εξωπραγματικό αριθμό των 7 τίτλων έχει σήμερα σήμερα γενέθλια. Επιπλέον θα μάθουμε για παρασκηνιακές εξελίξεις στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε Williams και Minardi, ενώ ένας θρύλος της Toyota γεννήθηκε πριν από 88 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1938, γεννήθηκε ο βασικός πυλώνας του αγωνιστικού τμήματος της Toyota, Όβε Άντερσον. Ο Σουηδός οδηγός αγώνων ράλλυ, συμμετείχε σε 28 events του WRC, οδηγώντας κυρίως ένα Toyota Celica με τη δική του ομάδα. Κέρδισε μόλις μία φορά, όταν επικράτησε στο Ράλλυ Σαφάρι του 1975 με ένα Peugeot 504. Το 1979, ο Άντερσον μετέφερε τις εγκαταστάσεις της ομάδας του στην Κολωνία της Γερμανίας, θεμελιώνοντας σταδιακά το μεγάλο αγωνιστικό τμήμα της Toyota (Toyota Team Europe). Το τμήμα αυτό επικεντρώθηκε αρχικά στο WRC, κατακτώντας νίκες και τίτλους με σπουδαίους οδηγούς του σπορ, όπως ο Γιούχα Κάνκουνεν και ο Κάρλος Σάινθ Sr. Με την αλλαγή χιλιετίας, η Toyota εγκατέλειψε τους αγώνες αντοχής και επικεντρώθηκε στην είσοδό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Άντερσον υπήρξε επικεφαλής της ομάδας έως και το 2003, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σαν σήμερα το 1969, γεννήθηκε η μυθική προσωπικότητα του αθλητισμού και της F1, που ακούει στο όνομα Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός υπήρξε μέλος της Ακαδημίας οδηγών της Mercedes-Benz και έτρεξε σε αγώνες αντοχής στις αρχές των ‘90s. Οι συγκυρίες τον οδήγησαν στην F1, όπου έκανε ντεμπούτο στο GP Βελγίου του 1991 με την Jordan. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Σουμάχερ ανελίχθηκε με επιδεξιότητα στην κορυφή της F1, κατακτώντας νίκες και τίτλους που τον έχρισαν ως έναν από τους καλύτερους οδηγούς όλων των εποχών. Η σκληρή δουλειά του και το μαχητικό του πνεύμα κέρδισαν τις καρδιές των τιφόζι της Ferrari (κι όχι μόνο), την οποία επανέφερε εμφατικά στην κορυφή του σπορ με πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ο Σούμι άφησε την F1 το 2006 αλλά επέστρεψε το 2010, αυτή τη φορά ως μέλος της μεγάλης επιστροφής της Mercedes, για λογαριασμό της οποίας οδήγησε άλλη μία τριετία. Τον Δεκέμβριο του 2013 είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα στο οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μέχρι σήμερα η κατάστασή του είναι άγνωστη.

Σαν σήμερα το 1995, η Williams Racing ανακοίνωσε την ένταξη του Ντέιβιντ Κούλθαρντ στην αγωνιστική της σύνθεση για εκείνη τη σεζόν. Η βρετανική ομάδα είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσλάβει και πάλι τον Νάιτζελ Μάνσελ, με τον οποίο πήρε το πρωτάθλημα της Formula 1 το 1992. Εν τέλει ο Βρετανός πήρε μέρος σε λίγα GP με την κάκιστη τότε McLaren πριν αποσυρθεί ολοκληρωτικά από την F1.

Σαν σήμερα το 2003, ο Πολ Στόνταρτ ανακοίνωσε πως έβαλε πωλητήριο στην ομάδα της Minardi. Μάλιστα είχε δηλώσει τότε πως: «οι μέρες των ιδιωτικών ομάδων είναι μετρημένες». Σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε 41 προσφορές για την ομάδα της Φαέντσα, προτού εν τέλει την πουλήσει στη Red Bull στο τέλος του 2005.

Φωτογραφίες: funfavst/X