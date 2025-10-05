F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης
Η Σιγκαπούρη έγινε το μέρος που η McLaren κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Formula 1, μετά την επιτυχία του 2024, παρότι δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει με νίκη από έναν από τους οδηγούς της. Όσο για τη 2η θέση, η Mercedes, που προσπέρασε τη Ferrari στον προηγούμενο αγώνα, μεγάλωσε τη διαφορά της από τη Scuderia.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
» Ο Ράσελ νικητής, η McLaren πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη
Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Οδηγών οι διαφορές μειώθηκαν, καθώς οι τρεις διεκδικητές (αν βάλουμε μέσα σε αυτούς και τον Φερστάπεν) τερμάτισαν με αντίστροφη σειρά από αυτήν που έχουν στη βαθμολογία. Ο Νόρις πλέον βρίσκεται 22 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι και ο Φερστάπεν 60 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό, με έξι αγώνες να απομένουν.
Tonight we're painting Singapore Papaya 🏆🧡#McLaren pic.twitter.com/Pz2etOCp2u— McLaren (@McLarenF1) October 5, 2025
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|273
|4
|George Russell
|Mercedes
|237
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|173
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|127
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|88
|8
|Alexander Albon
|Williams
|70
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|11
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|34
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|32
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas
|18
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|650
|2
|Mercedes
|325
|3
|Ferrari
|300
|4
|Red Bull Racing
|290
|5
|Williams
|102
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|66
|8
|Kick Sauber
|55
|9
|Haas
|46
|10
|Alpine
|20