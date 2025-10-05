F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης

Κώστας Παστρίμας
Η McLaren εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ενώ εκείνο των οδηγών έγινε λιγάκι πιο ενδιαφέρον.

Η Σιγκαπούρη έγινε το μέρος που η McLaren κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Formula 1, μετά την επιτυχία του 2024, παρότι δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει με νίκη από έναν από τους οδηγούς της. Όσο για τη 2η θέση, η Mercedes, που προσπέρασε τη Ferrari στον προηγούμενο αγώνα, μεγάλωσε τη διαφορά της από τη Scuderia.

» Ο Ράσελ νικητής, η McLaren πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη

Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Οδηγών οι διαφορές μειώθηκαν, καθώς οι τρεις διεκδικητές (αν βάλουμε μέσα σε αυτούς και τον Φερστάπεν) τερμάτισαν με αντίστροφη σειρά από αυτήν που έχουν στη βαθμολογία. Ο Νόρις πλέον βρίσκεται 22 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι και ο Φερστάπεν 60 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό, με έξι αγώνες να απομένουν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren336
2Lando NorrisMcLaren314
3Max VerstappenRed Bull Racing273
4George RussellMercedes237
5Charles LeclercFerrari173
6Lewis HamiltonFerrari127
7Kimi AntonelliMercedes88
8Alexander AlbonWilliams70
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Nico HulkenbergKick Sauber37
11Fernando AlonsoAston Martin34
12Carlos SainzWilliams32
13Lance StrollAston Martin32
14Liam LawsonRacing Bulls30
15Esteban OconHaas28
16Pierre GaslyAlpine20
17Yuki TsunodaRed Bull Racing20
18Gabriel BortoletoKick Sauber18
19Oliver BearmanHaas18
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren650
2Mercedes325
3Ferrari300
4Red Bull Racing290
5Williams102
6Racing Bulls72
7Aston Martin66
8Kick Sauber55
9Haas46
10Alpine20

@Photo credits: McLaren

