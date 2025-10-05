Η McLaren εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ενώ εκείνο των οδηγών έγινε λιγάκι πιο ενδιαφέρον.

Η Σιγκαπούρη έγινε το μέρος που η McLaren κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Formula 1, μετά την επιτυχία του 2024, παρότι δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει με νίκη από έναν από τους οδηγούς της. Όσο για τη 2η θέση, η Mercedes, που προσπέρασε τη Ferrari στον προηγούμενο αγώνα, μεγάλωσε τη διαφορά της από τη Scuderia.

» Ο Ράσελ νικητής, η McLaren πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη

Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Οδηγών οι διαφορές μειώθηκαν, καθώς οι τρεις διεκδικητές (αν βάλουμε μέσα σε αυτούς και τον Φερστάπεν) τερμάτισαν με αντίστροφη σειρά από αυτήν που έχουν στη βαθμολογία. Ο Νόρις πλέον βρίσκεται 22 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι και ο Φερστάπεν 60 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό, με έξι αγώνες να απομένουν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Oscar Piastri McLaren 336 2 Lando Norris McLaren 314 3 Max Verstappen Red Bull Racing 273 4 George Russell Mercedes 237 5 Charles Leclerc Ferrari 173 6 Lewis Hamilton Ferrari 127 7 Kimi Antonelli Mercedes 88 8 Alexander Albon Williams 70 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 11 Fernando Alonso Aston Martin 34 12 Carlos Sainz Williams 32 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas 28 16 Pierre Gasly Alpine 20 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 20 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 19 Oliver Bearman Haas 18 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών