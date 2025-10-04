Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον θα εκκινήσουν από την ουρά του grid στο κυριακάτικο Grand Prix της Formula 1.

Τον αποκλεισμό των Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ από τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν οι αγωνοδίκες της Formula 1. Ως αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί της Williams που κατέλαβαν τη 12η και 13η θέση αντίστοιχα, θα εκκινήσουν την Κυριακή στις 3 μ.μ. από την ουρά του grid.

Η παρατυπία στην πίσω αεροτομή

«Οι θέσεις του πάνω μέρους των αεροτομών στα μονοθέσια 23 (Άλμπον) και 55 (Σάινθ) βρέθηκαν μετά από έλεγχο να υπερβαίνουν το μέγιστο όριο των 85 χιλιοστών και στις δύο πλευρές», ανέφερε ο Τεχνικός Υπεύθυνος της FIA, Τζο Μπάουερ.

Αυτό παραβαίνει το σχετικό άρθρο στους τεχνικούς κανονισμούς, που αναφέρει ότι «όταν το DTS έχει αναπτυχθεί τα δύο τμήματα της πίσω αεροτομής πρέπει να έχουν κενό ανάμεσα στα 9,4 και τα 85 χιλιοστά».

Τι υποστηρίζει η Williams

H βρετανική ομάδα αποδέχθηκε την ποινή και αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Αυτό που συνέβη είναι απογοητευτικό για την ομάδα και ερευνούμε άμεσα πώς συνέβη. Σε κανένα σημείο δεν αναζητούσαμε όφελος στην απόδοση και οι πίσω αεροτομές πέρασαν με επιτυχία τους δικούς μας ελέγχους που είχαν γίνει νωρίτερα. Όμως μόνο μία μέτρηση είναι αυτή που μετράει και αποδεχόμαστε πλήρως την απόφαση της FIA».