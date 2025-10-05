Επαφή ανάμεσα στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να κάνει φρικτά παράπονα για την κίνηση του teammate του.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άρχισε το Grand Prix Σιγκαπούρης για την McLaren. Στα πρώτα μέτρα μετά την εκκίνηση ο Λάντο Νόρις είχε επαφή με το πίσω μέρος της Red Bull του Μαξ Φερστάπεν και στη συνέχεια ακούμπησε το μονοθέσιο του teammate του Όσκαρ Πιάστρι, σπρώχνοντάς τον προς την εξωτερική της στροφής.

Ως αποτέλεσμα, ο Νόρις ανέβηκε στην 3η θέση και ο Πιάστρι έπεσε στην 4η.

⚔️ El toque entre Piastri y Norris, desde la cámara del australiano#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/X4vpiRWEi5 — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) October 5, 2025

Εμφανώς εκνευρισμένος ο Πιάστρι, είπε στους μηχανικούς του: «Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;». Όταν μάλιστα έμαθε ότι δεν θα υπάρξει από τους αγωνοδίκες τιμωρία προς τον Νόρις, έκανε νέα παράπονα. «Δεν είναι δίκαιο».