MotoGP: Η «χρυσή βίβλος» των νικητών από το 1949 έως σήμερα

Κώστας Παστρίμας
Μετά το GP Ισπανίας, ο Άλεξ Μάρκεθ ανεβαίνει θέσεις, ενώ ο αδερφός του, Μαρκ, συνεχίζει την καταδίωξη του απόλυτου ρεκόρ του Βαλεντίνο Ρόσι.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε το 1949. Από τότε, αμέτρητοι αναβάτες έχουν περάσει από τις πίστες, χαράσσοντας το όνομά τους στην ιστορία ως νικητές αγώνων με πιο πρόσφατο τον Άλεξ Μάρκεθ στο GP Ισπανίας στη Χερέθ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, με τις περισσότερες νίκες στη μεγάλη κατηγορία, παραμένει αμετάβλητη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να κατέχει το ρεκόρ των 89 παρουσίες στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, έχοντας σημειώσει την πρώτη του επιτυχία το 2000 και την τελευταία του το 2017.

Ωστόσο, το ρεκόρ που κάποτε θεωρούνταν ακατάρριπτο, δέχεται πλέον πίεση από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός πρωταθλητής βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, ένα επίτευγμα που ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τους δέκα αναβάτες με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία, μόνο δύο παραμένουν ενεργοί στην τρέχουσα σεζόν: ο Μαρκ Μάρκεθ και ο ομόσταβλός του στη Ducati, Πέκο Μπανάια.

Η ιστορία των νικητών ξεκίνησε με τον Χάρολντ Ντάνιελ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας το 1949 στη Μεγάλη Βρετανία (Isle of Man Senior TT). Από εκείνη την ιστορική στιγμή μέχρι τη σύγχρονη κυριαρχία των Ευρωπαίων αναβατών, η λίστα έχει εμπλουτιστεί με ονόματα που έγιναν συνώνυμα της ταχύτητας, όπως ο Τζιάκομο Αγκοστίνι και ο Μικ Ντούχαν.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πλήρης λίστα των νικητών στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας. Οι αναβάτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του 2026 εμφανίζονται με έντονη γραφή (Bold), ενώ η κατάταξη περιλαμβάνει τον αριθμό των νικών και το έτος της τελευταίας τους επιτυχίας.

ΘέσηΑναβάτηςΝίκεςΤελευταία Νίκη
1Βαλεντίνο Ρόσι892017 (Ολλανδία)
2Μαρκ Μάρκεθ732025 (Σαν Μαρίνο)
3Τζιάκομο Αγκοστίνι681976 (Γερμανία)
4Μικ Ντούχαν541998 (Αργεντινή)
5Χόρχε Λορένθο472018 (Αυστρία)
6Κέισι Στόνερ382012 (Αυστραλία)
7Μάικ Χέιλγουντ371967 (Καναδάς)
8Ντάνι Πεδρόσα312017 (Βαλένθια)
-Έντι Λόσον311992 (Ουγγαρία)
10Πέκο Μπανιάια312025 (Ιαπωνία)
11Κέβιν Σβαντς251994 (Μ. Βρετανία)
12Γουέιν Ρέινι241993 (Τσεχία)
13Κένι Ρόμπερτς221983 (Σαν Μαρίνο)
-Τζεφ Ντιουκ221958 (Σουηδία)
-Τζον Σέρτις221960 (Nations GP)
16Φρέντι Σπένσερ201985 (Σουηδία)
17Μπάρι Σιν191981 (Σουηδία)
18Γουέιν Γκάρντνερ181992 (Μ. Βρετανία)
19Αντρέα Ντοβιτσιόζο152020 (Αυστρία)
-Άλεξ Κριβιγιέ152000 (Γαλλία)
21Μαξ Μπιάτζι132004 (Γερμανία)
-Ράντι Μαμόλα131987 (Σαν Μαρίνο)
23Φιλ Ριντ111975 (Τσεχία)
-Φάμπιο Κουαρταραρό112022 (Γερμανία)
25Μάβερικ Βινιάλες102024 (Αμερική)
26Λόρις Καπιρόσι92007 (Ιαπωνία)
-Σέτε Ζιμπερνάου92004 (Κατάρ)
-Μάρκο Μπετζέκι92026 (ΗΠΑ)
29Χόρχε Μαρτίν82024 (Ινδονησία)
-Λούκα Κανταλόρα81996 (Γερμανία)
-Κένι Ρόμπερτς Τζούνιορ82000 (Ειρηνικός)
-Γκάρι Χόκινγκ81962 (Μ. Βρετανία)
33Άλεξ Μπάρος72005 (Πορτογαλία)
-Ενέα Μπαστιανίνι72024 (Εμίλια Ρομάνια)
35Άλεξ Ρινς62023 (Αμερική)
-Μάρκο Λουκινέλι61981 (Φινλανδία)
-Ουμπέρτο Μαζέτι61955 (Nations GP)
38Μάρκο Μελάντρι52006 (Αυστραλία)
-Λέσλι Γκράχαμ51952 (Ισπανία)
-Βιλ Χάρτογκ51980 (Φινλανδία)
-Μιγκέλ Ολιβέιρα52022 (Ταϊλάνδη)
-Φράνκο Ουντσίνι51982 (Μ. Βρετανία)
43Τανταγιούκι Οκάντα41999 (Αυστραλία)
-Τζον Κοτσίνσκι41994 (Αυστραλία)
-Ρετζ Άρμστρονγκ41956 (Δ. Γερμανία)
-Τζακ Μίλερ42022 (Ιαπωνία)
-Λίμπερο Λιμπεράτι41957 (Nations GP)
-Άλεξ Μάρκεθ42026 (Ισπανία)
49Τζον Χαρτλ31963 (Ολλανδία)
-Τζακ Φίντλεϊ31977 (Αυστρία)
-Ντάριλ Μπίτι31995 (Γερμανία)
-Αλμπέρτο Παγκάνι31972 (Γιουγκοσλαβία)
-Νίκι Χέιντεν32006 (ΗΠΑ)
-Καλ Κράτσλοου32018 (Αργεντινή)
-Πατ Χένεν31978 (Ισπανία)
-Νόρικ Άμπε32000 (Ιαπωνία)
-Αλφρέντο Μιλάνι31953 (Βέλγιο)
-Τζόνι Τσεκότο31978 (Ολλανδία)
-Αλέιξ Εσπαργκαρό32023 (Μ. Βρετανία)
-Γκάρι ΜακΚόι32000 (Βαλένθια)
-Φράνκο Μορμπιντέλι32020 (Βαλένθια)
62Κάρλος Τσέκα21998 (Μαδρίτη)
-Ζοάν Ζαρκό22025 (Γαλλία)
-Μπραντ Μπίντερ22021 (Αυστρία)
-Βιρτζίνιο Φεράρι21979 (Ολλανδία)
-Ντανίλο Πετρούτσι22020 (Γαλλία)
-Ρέι Άμμο21954 (Μ. Βρετανία)
-Νέλο Παγκάνι21949 (Nations GP)
-Μακότο Ταμάντα22004 (Ιαπωνία)
-Τζακ Μίντελμπουργκ21981 (Μ. Βρετανία)
-Φέργκους Άντερσον21953 (Ισπανία)
-Γιάρνο Σάαρινεν21973 (Αυστρία)
-Τζιμ Ρέντμαν21966 (Ολλανδία)
74Ραούλ Φερνάντεθ12025 (Αυστραλία)
-Φερμίν Αλντεγκέρ12025 (Ινδονησία)
-Ρέμο Βεντούρι11960 (Ολλανδία)
-Τέουβο Λανσιβουόρι11974 (Σουηδία)
-Τζοάν Μιρ12020 (Ευρώπη)
-Μπομπ ΜακΙντάιρ11957 (Μ. Βρετανία)
-Κεν Κάβανα11953 (Ulster GP)
-Άλαν Σέπερντ11962 (Φινλανδία)
-Άντζελο Μπεργκαμόντι11970 (Ισπανία)
-Κριστιάν Σαρόν11985 (Γερμανία)
-Τακαζούμι Καταγιάμα11982 (Σουηδία)
-Κρις Βερμιούλεν12007 (Γαλλία)
-Τζιανφράνκο Μπονέρα11974 (Nations GP)
-Γουίλιαμ Ντόραν11949 (Βέλγιο)
-Αντρέα Ιανόνε12016 (Αυστρία)
-Τόρου Ουκάβα12002 (Ν. Αφρική)
-Μπεν Σπις12011 (Ολλανδία)
-Τόνι Ελίας12006 (Πορτογαλία)
-Τζακ Μπρετ11952 (Ελβετία)
-Χιντέο Κανάγια11975 (Αυστρία)
-Ντίκι Ντέιλ11954 (Ισπανία)
-Ντέιβ Σίμοντς11972 (Ισπανία)
-Μποτ βαν Ντούλμεν11979 (Φινλανδία)
-Τζακ Άχερν11964 (Φινλανδία)
-Κιμ Νιούκομπ11973 (Γιουγκοσλαβία)
-Πιέρ Μονρέ11954 (Γαλλία)
-Τσας Μόρτιμερ11972 (Ισπανία)
-Σάιμον Κράφαρ11998 (Μ. Βρετανία)
-Μπενεντίκτο Καλνταρέλα11962 (Αργεντινή)
-Τζον Γουίλιαμς11976 (Βέλγιο)
-Πιερφραντσέσκο Τσίλι11989 (Nations GP)
-Τζον Νιούμπολντ11976 (Τσεχία)
-Χόρχε Κίσλινγκ11963 (Αργεντινή)
-Ρίτσαρντ Κριθ11965 (Ulster GP)
-Αλμπέρτο Πουτζ11995 (Ισπανία)
-Τρόι Μπέιλις12006 (Βαλένθια)
-Φράντα Στάστνι11966 (Αν. Γερμανία)
-Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο12023 (Κατάρ)
-Κέβιν Μαγκί11988 (Ισπανία)
-Τομ Χέρον11976 (Μ. Βρετανία)
-Ρεζίς Λακονί11999 (Βαλένθια)
-Μικ Γκραντ11975 (Μ. Βρετανία)
-Μπιλ Λόμας11955 (Ulster GP)
-Γκόντφρεϊ Νας11969 (Γιουγκοσλαβία)
-Κρόμι ΜακΚάντλες11952 (Ulster GP)
-Χάρολντ Ντάνιελ11949 (Μ. Βρετανία)
-Έντμουντ Τσίχακ11974 (Γερμανία)
-Μισέλ Φρούτσι11982 (Γαλλία)
-Τζουζέπε Κολνάγκο11955 (Βέλγιο)
-Ντέινις Άιρλαντ11979 (Βέλγιο)
-Φιλ Κάρπεντερ11974 (Μ. Βρετανία)

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Red Bull Content Pool

Φόρτωση BOLM...
 