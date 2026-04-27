MotoGP: Η «χρυσή βίβλος» των νικητών από το 1949 έως σήμερα
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε το 1949. Από τότε, αμέτρητοι αναβάτες έχουν περάσει από τις πίστες, χαράσσοντας το όνομά τους στην ιστορία ως νικητές αγώνων με πιο πρόσφατο τον Άλεξ Μάρκεθ στο GP Ισπανίας στη Χερέθ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, με τις περισσότερες νίκες στη μεγάλη κατηγορία, παραμένει αμετάβλητη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να κατέχει το ρεκόρ των 89 παρουσίες στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, έχοντας σημειώσει την πρώτη του επιτυχία το 2000 και την τελευταία του το 2017.
Ωστόσο, το ρεκόρ που κάποτε θεωρούνταν ακατάρριπτο, δέχεται πλέον πίεση από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός πρωταθλητής βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, ένα επίτευγμα που ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τους δέκα αναβάτες με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία, μόνο δύο παραμένουν ενεργοί στην τρέχουσα σεζόν: ο Μαρκ Μάρκεθ και ο ομόσταβλός του στη Ducati, Πέκο Μπανάια.
Η ιστορία των νικητών ξεκίνησε με τον Χάρολντ Ντάνιελ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας το 1949 στη Μεγάλη Βρετανία (Isle of Man Senior TT). Από εκείνη την ιστορική στιγμή μέχρι τη σύγχρονη κυριαρχία των Ευρωπαίων αναβατών, η λίστα έχει εμπλουτιστεί με ονόματα που έγιναν συνώνυμα της ταχύτητας, όπως ο Τζιάκομο Αγκοστίνι και ο Μικ Ντούχαν.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πλήρης λίστα των νικητών στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας. Οι αναβάτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του 2026 εμφανίζονται με έντονη γραφή (Bold), ενώ η κατάταξη περιλαμβάνει τον αριθμό των νικών και το έτος της τελευταίας τους επιτυχίας.
|Θέση
|Αναβάτης
|Νίκες
|Τελευταία Νίκη
|1
|Βαλεντίνο Ρόσι
|89
|2017 (Ολλανδία)
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|73
|2025 (Σαν Μαρίνο)
|3
|Τζιάκομο Αγκοστίνι
|68
|1976 (Γερμανία)
|4
|Μικ Ντούχαν
|54
|1998 (Αργεντινή)
|5
|Χόρχε Λορένθο
|47
|2018 (Αυστρία)
|6
|Κέισι Στόνερ
|38
|2012 (Αυστραλία)
|7
|Μάικ Χέιλγουντ
|37
|1967 (Καναδάς)
|8
|Ντάνι Πεδρόσα
|31
|2017 (Βαλένθια)
|-
|Έντι Λόσον
|31
|1992 (Ουγγαρία)
|10
|Πέκο Μπανιάια
|31
|2025 (Ιαπωνία)
|11
|Κέβιν Σβαντς
|25
|1994 (Μ. Βρετανία)
|12
|Γουέιν Ρέινι
|24
|1993 (Τσεχία)
|13
|Κένι Ρόμπερτς
|22
|1983 (Σαν Μαρίνο)
|-
|Τζεφ Ντιουκ
|22
|1958 (Σουηδία)
|-
|Τζον Σέρτις
|22
|1960 (Nations GP)
|16
|Φρέντι Σπένσερ
|20
|1985 (Σουηδία)
|17
|Μπάρι Σιν
|19
|1981 (Σουηδία)
|18
|Γουέιν Γκάρντνερ
|18
|1992 (Μ. Βρετανία)
|19
|Αντρέα Ντοβιτσιόζο
|15
|2020 (Αυστρία)
|-
|Άλεξ Κριβιγιέ
|15
|2000 (Γαλλία)
|21
|Μαξ Μπιάτζι
|13
|2004 (Γερμανία)
|-
|Ράντι Μαμόλα
|13
|1987 (Σαν Μαρίνο)
|23
|Φιλ Ριντ
|11
|1975 (Τσεχία)
|-
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|11
|2022 (Γερμανία)
|25
|Μάβερικ Βινιάλες
|10
|2024 (Αμερική)
|26
|Λόρις Καπιρόσι
|9
|2007 (Ιαπωνία)
|-
|Σέτε Ζιμπερνάου
|9
|2004 (Κατάρ)
|-
|Μάρκο Μπετζέκι
|9
|2026 (ΗΠΑ)
|29
|Χόρχε Μαρτίν
|8
|2024 (Ινδονησία)
|-
|Λούκα Κανταλόρα
|8
|1996 (Γερμανία)
|-
|Κένι Ρόμπερτς Τζούνιορ
|8
|2000 (Ειρηνικός)
|-
|Γκάρι Χόκινγκ
|8
|1962 (Μ. Βρετανία)
|33
|Άλεξ Μπάρος
|7
|2005 (Πορτογαλία)
|-
|Ενέα Μπαστιανίνι
|7
|2024 (Εμίλια Ρομάνια)
|35
|Άλεξ Ρινς
|6
|2023 (Αμερική)
|-
|Μάρκο Λουκινέλι
|6
|1981 (Φινλανδία)
|-
|Ουμπέρτο Μαζέτι
|6
|1955 (Nations GP)
|38
|Μάρκο Μελάντρι
|5
|2006 (Αυστραλία)
|-
|Λέσλι Γκράχαμ
|5
|1952 (Ισπανία)
|-
|Βιλ Χάρτογκ
|5
|1980 (Φινλανδία)
|-
|Μιγκέλ Ολιβέιρα
|5
|2022 (Ταϊλάνδη)
|-
|Φράνκο Ουντσίνι
|5
|1982 (Μ. Βρετανία)
|43
|Τανταγιούκι Οκάντα
|4
|1999 (Αυστραλία)
|-
|Τζον Κοτσίνσκι
|4
|1994 (Αυστραλία)
|-
|Ρετζ Άρμστρονγκ
|4
|1956 (Δ. Γερμανία)
|-
|Τζακ Μίλερ
|4
|2022 (Ιαπωνία)
|-
|Λίμπερο Λιμπεράτι
|4
|1957 (Nations GP)
|-
|Άλεξ Μάρκεθ
|4
|2026 (Ισπανία)
|49
|Τζον Χαρτλ
|3
|1963 (Ολλανδία)
|-
|Τζακ Φίντλεϊ
|3
|1977 (Αυστρία)
|-
|Ντάριλ Μπίτι
|3
|1995 (Γερμανία)
|-
|Αλμπέρτο Παγκάνι
|3
|1972 (Γιουγκοσλαβία)
|-
|Νίκι Χέιντεν
|3
|2006 (ΗΠΑ)
|-
|Καλ Κράτσλοου
|3
|2018 (Αργεντινή)
|-
|Πατ Χένεν
|3
|1978 (Ισπανία)
|-
|Νόρικ Άμπε
|3
|2000 (Ιαπωνία)
|-
|Αλφρέντο Μιλάνι
|3
|1953 (Βέλγιο)
|-
|Τζόνι Τσεκότο
|3
|1978 (Ολλανδία)
|-
|Αλέιξ Εσπαργκαρό
|3
|2023 (Μ. Βρετανία)
|-
|Γκάρι ΜακΚόι
|3
|2000 (Βαλένθια)
|-
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|3
|2020 (Βαλένθια)
|62
|Κάρλος Τσέκα
|2
|1998 (Μαδρίτη)
|-
|Ζοάν Ζαρκό
|2
|2025 (Γαλλία)
|-
|Μπραντ Μπίντερ
|2
|2021 (Αυστρία)
|-
|Βιρτζίνιο Φεράρι
|2
|1979 (Ολλανδία)
|-
|Ντανίλο Πετρούτσι
|2
|2020 (Γαλλία)
|-
|Ρέι Άμμο
|2
|1954 (Μ. Βρετανία)
|-
|Νέλο Παγκάνι
|2
|1949 (Nations GP)
|-
|Μακότο Ταμάντα
|2
|2004 (Ιαπωνία)
|-
|Τζακ Μίντελμπουργκ
|2
|1981 (Μ. Βρετανία)
|-
|Φέργκους Άντερσον
|2
|1953 (Ισπανία)
|-
|Γιάρνο Σάαρινεν
|2
|1973 (Αυστρία)
|-
|Τζιμ Ρέντμαν
|2
|1966 (Ολλανδία)
|74
|Ραούλ Φερνάντεθ
|1
|2025 (Αυστραλία)
|-
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|1
|2025 (Ινδονησία)
|-
|Ρέμο Βεντούρι
|1
|1960 (Ολλανδία)
|-
|Τέουβο Λανσιβουόρι
|1
|1974 (Σουηδία)
|-
|Τζοάν Μιρ
|1
|2020 (Ευρώπη)
|-
|Μπομπ ΜακΙντάιρ
|1
|1957 (Μ. Βρετανία)
|-
|Κεν Κάβανα
|1
|1953 (Ulster GP)
|-
|Άλαν Σέπερντ
|1
|1962 (Φινλανδία)
|-
|Άντζελο Μπεργκαμόντι
|1
|1970 (Ισπανία)
|-
|Κριστιάν Σαρόν
|1
|1985 (Γερμανία)
|-
|Τακαζούμι Καταγιάμα
|1
|1982 (Σουηδία)
|-
|Κρις Βερμιούλεν
|1
|2007 (Γαλλία)
|-
|Τζιανφράνκο Μπονέρα
|1
|1974 (Nations GP)
|-
|Γουίλιαμ Ντόραν
|1
|1949 (Βέλγιο)
|-
|Αντρέα Ιανόνε
|1
|2016 (Αυστρία)
|-
|Τόρου Ουκάβα
|1
|2002 (Ν. Αφρική)
|-
|Μπεν Σπις
|1
|2011 (Ολλανδία)
|-
|Τόνι Ελίας
|1
|2006 (Πορτογαλία)
|-
|Τζακ Μπρετ
|1
|1952 (Ελβετία)
|-
|Χιντέο Κανάγια
|1
|1975 (Αυστρία)
|-
|Ντίκι Ντέιλ
|1
|1954 (Ισπανία)
|-
|Ντέιβ Σίμοντς
|1
|1972 (Ισπανία)
|-
|Μποτ βαν Ντούλμεν
|1
|1979 (Φινλανδία)
|-
|Τζακ Άχερν
|1
|1964 (Φινλανδία)
|-
|Κιμ Νιούκομπ
|1
|1973 (Γιουγκοσλαβία)
|-
|Πιέρ Μονρέ
|1
|1954 (Γαλλία)
|-
|Τσας Μόρτιμερ
|1
|1972 (Ισπανία)
|-
|Σάιμον Κράφαρ
|1
|1998 (Μ. Βρετανία)
|-
|Μπενεντίκτο Καλνταρέλα
|1
|1962 (Αργεντινή)
|-
|Τζον Γουίλιαμς
|1
|1976 (Βέλγιο)
|-
|Πιερφραντσέσκο Τσίλι
|1
|1989 (Nations GP)
|-
|Τζον Νιούμπολντ
|1
|1976 (Τσεχία)
|-
|Χόρχε Κίσλινγκ
|1
|1963 (Αργεντινή)
|-
|Ρίτσαρντ Κριθ
|1
|1965 (Ulster GP)
|-
|Αλμπέρτο Πουτζ
|1
|1995 (Ισπανία)
|-
|Τρόι Μπέιλις
|1
|2006 (Βαλένθια)
|-
|Φράντα Στάστνι
|1
|1966 (Αν. Γερμανία)
|-
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|1
|2023 (Κατάρ)
|-
|Κέβιν Μαγκί
|1
|1988 (Ισπανία)
|-
|Τομ Χέρον
|1
|1976 (Μ. Βρετανία)
|-
|Ρεζίς Λακονί
|1
|1999 (Βαλένθια)
|-
|Μικ Γκραντ
|1
|1975 (Μ. Βρετανία)
|-
|Μπιλ Λόμας
|1
|1955 (Ulster GP)
|-
|Γκόντφρεϊ Νας
|1
|1969 (Γιουγκοσλαβία)
|-
|Κρόμι ΜακΚάντλες
|1
|1952 (Ulster GP)
|-
|Χάρολντ Ντάνιελ
|1
|1949 (Μ. Βρετανία)
|-
|Έντμουντ Τσίχακ
|1
|1974 (Γερμανία)
|-
|Μισέλ Φρούτσι
|1
|1982 (Γαλλία)
|-
|Τζουζέπε Κολνάγκο
|1
|1955 (Βέλγιο)
|-
|Ντέινις Άιρλαντ
|1
|1979 (Βέλγιο)
|-
|Φιλ Κάρπεντερ
|1
|1974 (Μ. Βρετανία)