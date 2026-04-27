Μετά το GP Ισπανίας, ο Άλεξ Μάρκεθ ανεβαίνει θέσεις, ενώ ο αδερφός του, Μαρκ, συνεχίζει την καταδίωξη του απόλυτου ρεκόρ του Βαλεντίνο Ρόσι.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε το 1949. Από τότε, αμέτρητοι αναβάτες έχουν περάσει από τις πίστες, χαράσσοντας το όνομά τους στην ιστορία ως νικητές αγώνων με πιο πρόσφατο τον Άλεξ Μάρκεθ στο GP Ισπανίας στη Χερέθ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, με τις περισσότερες νίκες στη μεγάλη κατηγορία, παραμένει αμετάβλητη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να κατέχει το ρεκόρ των 89 παρουσίες στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, έχοντας σημειώσει την πρώτη του επιτυχία το 2000 και την τελευταία του το 2017.

Ωστόσο, το ρεκόρ που κάποτε θεωρούνταν ακατάρριπτο, δέχεται πλέον πίεση από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός πρωταθλητής βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, ένα επίτευγμα που ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τους δέκα αναβάτες με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία, μόνο δύο παραμένουν ενεργοί στην τρέχουσα σεζόν: ο Μαρκ Μάρκεθ και ο ομόσταβλός του στη Ducati, Πέκο Μπανάια.

Η ιστορία των νικητών ξεκίνησε με τον Χάρολντ Ντάνιελ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας το 1949 στη Μεγάλη Βρετανία (Isle of Man Senior TT). Από εκείνη την ιστορική στιγμή μέχρι τη σύγχρονη κυριαρχία των Ευρωπαίων αναβατών, η λίστα έχει εμπλουτιστεί με ονόματα που έγιναν συνώνυμα της ταχύτητας, όπως ο Τζιάκομο Αγκοστίνι και ο Μικ Ντούχαν.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πλήρης λίστα των νικητών στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας. Οι αναβάτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του 2026 εμφανίζονται με έντονη γραφή (Bold), ενώ η κατάταξη περιλαμβάνει τον αριθμό των νικών και το έτος της τελευταίας τους επιτυχίας.