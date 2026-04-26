Ο Άλεξ Μάρκεθ πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο MotoGP, την ώρα που ο Μαρκ Μάρκεθ είδε τις ελπίδες του για τον τίτλο να δέχονται ισχυρό πλήγμα.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Ισπανίας του MotoGP, προσφέροντας στην Gresini Racing και την Ducati μια εμφατική νίκη μέσα στην έδρα του. Ο Ισπανός αναβάτης, που ξεκίνησε από την πέμπτη θέση, κατάφερε να αναρριχηθεί γρήγορα στην κορυφή, προσπερνώντας αρχικά τον Μάρκο Μπεζέκι και στη συνέχεια τον αδερφό του, Μαρκ, στη στροφή Pedrosa. Από τη στιγμή που πήρε τα ηνία του αγώνα, δεν κοίταξε ποτέ πίσω, διατηρώντας μια σταθερή διαφορά ασφαλείας μέχρι την καρώ σημαία.

Η χαρά της οικογένειας Μάρκεθ, ωστόσο, δεν ήταν ολοκληρωμένη. Ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με τη νίκη του στο Sprint του Σαββάτου, είδε την τύχη του να αλλάζει δραματικά. Ενώ βρισκόταν στη μάχη της κορυφής, έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας του στη δεξιά στροφή Criville και κατέληξε στην αμμοπαγίδα. Η πτώση αυτή ακύρωσε κάθε βαθμολογικό όφελος που είχε αποκομίσει την προηγούμενη ημέρα, αφήνοντάς τον πλέον 44 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η μάχη του βάθρου

Πίσω από τον νικητή, ο Μάρκο Μπετζέκι προσπάθησε σε ορισμένες φάσεις του αγώνα να απειλήσει, όμως τελικά συμβιβάστηκε με τη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 1,9 δευτερόλεπτα πίσω από τον Άλεξ. Ο αναβάτης της Aprilia παραμένει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, δείχνοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46), ο οποίος στον τέταρτο γύρο προσπέρασε τον Χόρχε Μαρτίν και διατήρησε τη θέση του μέχρι το τέλος, χωρίς να δεχθεί ουσιαστική πίεση.

Ο Χόρχε Μαρτίν, παρά την εξαιρετική του εκκίνηση, όπου κέρδισε έξι θέσεις, περιορίστηκε τελικά στην τέταρτη θέση, μένοντας 11 βαθμούς πίσω από τον Μπεζέκι στη βαθμολογία. Πιο πίσω, η μάχη της πεντάδας κρίθηκε ανάμεσα στους αναβάτες της Trackhouse Aprilia. Ο Άι Ογκούρα πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ραούλ Φερνάντεθ και να πάρει την πέμπτη θέση, παρά το χρόνο που έχασε νωρίτερα πίσω από τον Ενέα Μπαστιανίνι.

Μηδέν στα δύο για την εργοστασιακή Ducati

Ο αγώνας στη Χερέθ δεν εξελίχθηκε καλά για την εργοστασιακή ομάδα της Ducati. Ο Πέκο Μπανιάια, που μαχόταν για την είσοδο στην οκτάδα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω τεχνικού προβλήματος, αφήνοντας πολύτιμους βαθμούς στο δρόμο. Αντίθετα, ο Ενέα Μπαστιανίνι κατάφερε να τερματίσει στην όγδοη θέση ως η κορυφαία μοτοσικλέτα της KTM, έχοντας δώσει σκληρές μάχες με τον Πέντρο Ακόστα στο ξεκίνημα του αγώνα.

Ο νεαρός Πέντρο Ακόστα, παρά τη ζημιά που υπέστη στο φέρινγκ της μοτοσικλέτας του μετά από επαφή με τον Φερνάντεθ, κατάφερε να ανασυνταχθεί και να κερδίσει τη μάχη της δέκατης θέσης απέναντι στον teammate του, Μπραντ Μπίντερ. Στο στρατόπεδο της Honda, ο Γιόχαν Ζαρκό (LCR) ξεκίνησε δυναμικά από την πρώτη σειρά και κρατήθηκε στην πέμπτη θέση για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως η απόδοσή του υποχώρησε στο τέλος, τερματίζοντας εκτός της πρώτης εξάδας.

Για τον Φάμπιο Κουαρταραρό και τη Yamaha, ο αγώνας ήταν άλλη μια δύσκολη δοκιμασία, με τον Γάλλο να τερματίζει 29,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, παίρνοντας οριακά κάποιους βαθμούς. Το MotoGP μεταφέρεται τώρα στον επόμενο σταθμό, που είναι το GP Γαλλίας το 3ήμερο 8-10 Μαΐου, με τον Μαρκ Μάρκεθ να καλείται να βρει ξανά το δρόμο προς τις επιτυχίες για να μην μείνει οριστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Αποτελέσματα