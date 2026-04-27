Μετά την επικράτηση της Ducati στο Grand Prix, η Aprilia επέστρεψε δριμύτερη στις δοκιμές της Δευτέρας, με τον Άι Ογκούρα να ηγείται της τριάδας των RS-GP.

Η δράση για το MotoGP στην πίστα της Χερέθ συνεχίστηκε χωρίς ανάσα, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν. Στις επίσημες δοκιμές της Δευτέρας, η Aprilia κατάφερε να πάρει την άτυπη «εκδίκησή» της, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Άι Ογκούρα, οδηγώντας για την Trackhouse Racing, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με 1:35.944 στα τελευταία λεπτά της απογευματινής περιόδου, αφήνοντας πίσω του τον ομόσταβλό του, Ραούλ Φερνάντεθ, για μόλις 0,005 δευτερόλεπτα.

Την τριάδα της Aprilia συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπεζέκι, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που βγήκε στην πίστα το πρωί. Παρά την πτώση που είχε στη στροφή 11, ο Ιταλός ανέκαμψε και τερμάτισε τρία δέκατα πίσω από τους δύο αναβάτες της Trackhouse. Παρόλο που οι χρόνοι δεν έφτασαν το απόλυτο ρεκόρ του Άλεξ Μάρκεθ από τις δοκιμές της Παρασκευής, η ταχύτητα των μοτοσικλετών από το Νοάλε έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τον ανταγωνισμό.

Oι αεροδυναμικές δοκιμές

Πίσω από τις Aprilia, ο Μαρκ Μάρκεθ βρέθηκε στην τέταρτη θέση με την εργοστασιακή του Ducati. Ο Ισπανός εστίασε τις δοκιμές του σε ένα νέο εμπρός φέρινγκ, προσπαθώντας να βελτιώσει την αίσθηση του μπροστινού μέρους της μοτοσικλέτας του. Στην πέμπτη θέση ακολούθησε ο Πέδρο Ακόστα με την KTM, ο οποίος για αρκετή ώρα το πρωί βρισκόταν στην κορυφή των χρόνων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του άνοδο στην κατηγορία.

Ο νικητής της Κυριακής, Άλεξ Μάρκεθ, κατέλαβε την έκτη θέση, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό έφερε τη Yamaha στην έβδομη θέση. Ο Γάλλος είχε μια παραγωγική ημέρα, δοκιμάζοντας νέα αεροδυναμικά βοηθήματα στο πίσω μέρος και ένα ανασχεδιασμένο εμπρός φέρινγκ, σε μια προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας να κλείσει την ψαλίδα από την κορυφή. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Ζοαν Ζαρκό (ο ταχύτερος για τη Honda) και ο Φραντσέσκο Μπανάια.

Απουσίες, πτώσεις και νέα πρόσωπα στο grid

Οι δοκιμές δεν κύλησαν χωρίς απρόοπτα. Ο Ντιόγκο Μορέιρα ήταν ο πρώτος που σημείωσε πτώση το πρωί, καταστρέφοντας τη μοτοσικλέτα του μετά από ένα γρήγορο «high-speed» πέσιμο στη στροφή 1. Στο στρατόπεδο της Gresini, ο Φερμίν Αλντεγκέρ ολοκλήρωσε πρόωρα τις δοκιμές του στο μέσο της ημέρας, αφήνοντας την ομάδα με μία μόνο μοτοσικλέτα για το υπόλοιπο της περιόδου.

Συνολικά 23 αναβάτες πήραν μέρος στο τεστ, ανάμεσα στους οποίους και ο δοκιμαστής της Aprilia, Λορέντζο Σαβαντόρι, αλλά και ο Ντάνι Πεδρόσα για την KTM. Ο Πεδρόσα αντικατέστησε ουσιαστικά τον τραυματία Μάβερικ Βινιάλες, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στην ομάδα του. Με την ολοκλήρωση των δοκιμών στη Χερέθ, οι ομάδες στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην ανάλυση των δεδομένων, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Αποτελέσματα