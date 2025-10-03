To Audi on Tour συνεχίζεται την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η Audi φέρνει την εμπειρία Audi on Tour στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο καινοτομία, στυλ και οδηγική απόλαυση. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (11:00–20:00) και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (10:00–15:00), οι εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται στο επίκεντρο της Audi εμπειρίας.

Οδηγήσαμε στην Ελλάδα το νέο Audi Q3

Στο προσκήνιο βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της τεχνολογικής υπεροχής της μάρκας:

Audi Q5 SUV

Audi SQ6 e-tron

Audi S3 Sportback

Audi RS 3 Sportback

Audi S5 Avant

Audi S6 Avant e-tron

Audi RS 7 Sportback performance

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα της Audi, αλλά και να την οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives.