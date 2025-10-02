Οδηγήσαμε το νέο Audi Q3 στην αθηναϊκή ριβιέρα

Το νέο Audi Q3 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στη γκάμα της γερμανικής εταιρείας, καθώς είναι το SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Η σημαντικότητα του Audi Q3 είναι άμεσα συνυφασμένη με την εμπορικότητά του. Στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις SUV της μάρκας -παρά την ύπαρξη του μικρότερου αλλά πολυετούς πλέον Q2. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το μοντέλο που βρίσκεται στο 3ο σκαλί του βάθρου με τις υψηλότερες πωλήσεις.

Για πολλούς αγοραστές το Q3 θα είναι το μοντέλο με το οποίο θα ανακαλύψουν την Audi, καθώς πρόκειται για ένα SUV της κατηγορίας C. Έτσι ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς καλείται να αναδείξει όλα τα πλεονεκτήματα της μάρκας και να προσφέρει μια θετική εμπειρία χρήσης, ώστε στη συνέχεια αυτοί να περάσουν και στα Q4, Q5, Q6, Q7 και Q8.

Όλη η γκάμα εκδόσεων του νέου Audi Q3. Στην Ελλάδα θα έχουμε δύο τύπους αμαξώματος και τρία κινητήρια σύνολα.

Οφείλει δηλαδή το αυτοκίνητο να ενσωματώνει όλο το μηχανολογικό, σχεδιαστικό και καινοτόμο dna της Audi, αλλά σε λογικό κόστος -με βάση την premium καταγωγή του.

Το αποτέλεσμα που γνωρίσαμε

Κατ' αρχάς το νέο Q3 έρχεται όπως και ο πρόγονός του σε εκδόσεις SUV και Sportback, με τη δεύτερη να αποτελεί την πιο σπορτίφ, με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά κουπέ. Στην τρίτη γενιά του, το αυτοκίνητο είναι αισθητικά πιο ενδιαφέρον παρά ποτέ, όπως επίσης και μεγαλύτερο, αλλά όχι με σημαντική διαφορά.

Ο κ. Αντρέας Χαλμπές, Head of Audi & Bentley, κατά τη δημοσιογραφική παρουσίαση του νέου Audi Q3.

Αυτό σημαίνει ότι παραμένει συμπαγές για την κατηγορία του -μήκος 4,531 μέτρα, πλάτος 1,859 μέτρα, ύψος 1,58 μέτρα και μεταξόνιο 2,81 μέτρα -με το τελευταίο να είναι σημαντικά αυξημένο προς όφελος της άνεσης των επιβατών. Σχεδιαστικά ξεχωρίζει η νέα μάσκα και τα πολύ πιο λεπτά φωτιστικά σώματα -τα οποία μοιραία θυμίζουν πολλούς ακόμα κατασκευαστές, από την ανατολική πλευρά της υφηλίου. Το σύνολο ωστόσο έχει πρωτοτυπία, δυναμισμό και ξεχωριστή παρουσία, με πολύ όμορφες αναλογίες και αθλητική σιλουέτα.

Εσωτερικά έχουμε επίσης μεγάλες αλλαγές, με πλήρη ψηφιοποίηση των πάντων και μια νέα γενιά διακοπτών στην κολόνα του τιμονιού. Αυτοί οι διακόπτες αρχικά ξενίζουν με το ποιος κάνει τι, αλλά στην πράξη είναι εξαιρετικά εργονομικοί και ακριβώς στη θέση που περιμένεις να τους βρεις, με βάση την τοποθέτηση των χεριών στο τιμόνι.

Εντυπωσιακές είναι οι δύο οθόνες, η Audi Virtual Cockpit 11,9 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και η MMI Touch 12,8’’ για το σύστημα πολυμέσων, η οποίες εντάσσονται σε ένα ενιαίο κυρτό σύνολο με προσανατολισμό στον οδηγό. Προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμο και head up displayΑντίθετα, οι επενδύσεις σε ταμπλό και καθίσματα δεν είναι τόσο εντυπωσιακές -συγκριτικά με μοντέλα του «μαζικού» ανταγωνισμού- διατηρώντας ωστόσο το πλεονέκτημα της απαλής αφής αλλά και την βιωσιμότητας, καθώς κατασκευάζονται από από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και Econyl από ανακτημένα δίχτυα ψαρέματος και βιομηχανικά απόβλητα.

Στο τομέα της ασφάλειας, το νέο Audi Q3 προσφέρει μια πλήρη «ομπρέλα» συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης και συγκεκριμένα:



• Adaptive Driving Assistant Plus με λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας και Emergency Assist.

• Parking Assist Plus, κάμερες 360° και Trained Parking για επαναλαμβανόμενους ελιγμούς.

• Driver Monitoring με προειδοποίηση κόπωσης/υπνηλίας.

• Front Assist με Evasive και Turn Assist, Rear Assist και Traffic Sign Recognition.

Τα παραπάνω συστήματα αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό φωτισμό του αυτοκινήτου, ο οποίος προβάλλει σύμβολα και όρια στο οδόστρωμα, αυξάνοντας την ορατότητα και την ενημέρωση του οδηγού χωρίς να διασπούν την προσοχή.

Το επίπεδο εξοπλισμού άνεσης είναι προφανώς υψηλό και σε από αυτό ξεχωρίζουν στοιχεία όπως το ηχοσύστημα της SONOS με 12 ηχεία και subwoofer (420 W), το οποίο προσφέρει τέσσερα προεπιλεγμένα ηχητικά προφίλ (neutral, concert, lounge, podcast) και ο ψηφιακός φωτισμός με Digital Matrix LED προβολείς εμπρός και Digital OLED φωτιστικά σώματα πίσω, που εξασφαλίζουν όχι μόνο άριστη ορατότητα, αλλά και κορυφαία ασφάλεια καθώς προσφέρουν λειτουργίες ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Οδηγώντας έρχεται η όρεξη

Μπορεί να χιλιόμετρα που πραγματοποιήσαμε με το νέο Audi Q3, στην έκδοση 1.5 TFSI S-Tronic, να μην ήταν πολλά, ήταν όμως ενδεικτικά. Βρεθήκαμε λοιπόν πίσω από το τιμόνι του πιο ενδιαφέροντος οδηγικά Q3 έως σήμερα, του οποίου η ανάρτηση έχει την απαραίτητη ενδοτικότητα ώστε να μην ταλαιπωρείσαι από κακοτεχνίες στο οδόστρωμα, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και εξαιρετικό έλεγχο του αμαξώματος.

Η ανάρτηση διαθέτει πλέον αμορτισέρ δύο βαλβίδων, που ανταποκρίνονται ταχύτερα στις αλλαγές της κινητικής κατάστασης των τροχών, όντας όσο χρειάζεται σφιχτά ώστε να ελέγχουν τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τον εγκάρσιο και το διαμήκη άξονα.

Ο κινητήρας είναι μια ήδη γνωστή μας ποσότητα, εξαιρετικός σε ποιότητα λειτουργίας και εξόχως οικονομικός χάρη και στο σύστημα Cylinder On Demand. Συνεργάζεται δε άριστα με το 7 σχέσεων αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Οι 150 ίπποι κινούν άκοπα το αμάξωμα των1.560 κιλών, όχι μόνο χάρη στις πολλές σχέσεις του κιβωτίου αλλά και χάρη στην επαρκή ροπή των 250 Nm, η οποία κορυφώνεται στις μόλις 1.500 σ.α.λ. και διατηρείται σταθερή έως τις 3.500 σ.α.λ.

Το εσωτερικό είναι υπόδειγμα ησυχίας και άνεσης, ενώ η προσεγμένη αεροδυναμική, με συντελεστή Cd: 0.30, από τους καλύτερους σε SUV αυτής της κατηγορίας, συμβάλλει στη μείωση των θορύβων από τον αέρα και φυσικά στη βελτίωση της κατανάλωσης. Στην έκδοση που οδηγήσαμε, η τελευταία παρουσιάζει μια μέση τιμή από 6.0 έως 6.6 λίτρα, η οποία επιβεβαιώθηκε και στην πράξη, κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Όσον αφορά στις επιδόσεις αυτές είναι εξαιρετικέ με βάση την ισχύ του κινητήρα και το μέγεθος του Q3, με τη μέγιστη ταχύτητα να κορυφώνεται στα 209 χλμ./ώρα, ενώ για την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα αρκούν 9,1 δλ.

Πολλές εκδόσεις για κάθε ανάγκη

Δύο εκδόσεις αμαξώματος, SUV και Sportback, τρεις εκδόσεις κινητήρων και μια εξοπλισμού προς το παρόν, αλλά με πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης, είναι διαθέσιμες κατά το λανσάρισμα του νέου Audi Q3 στην ελληνική αγορά. Πλεονέκτημα του μοντέλου θεωρείται η έκδοση TDi με δίλιτρο κινητήρα diesel 150 ίππων, ενώ η plug in υβριδική εκδοχή, εκτός από κορυφαία ισχύ 272 ίππων εξασφαλίζει επίσης και μια σειρά από πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία που φτάνει στα 119 χιλιόμετρα, δυνατότητα DC φόρτισης 50 kW, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μηδενικό φόρο για τον εταιρικό χρήστη, καθώς οι τιμές προ φόρων τόσο της έκδοσης SUV όσο και της Sportback είναι κάτω από 40.000 ευρώ.

Ο τιμές του νέου Audi Q3 ξεκινούν από τις 41.980 ευρώ για την έκδοση με τον 1.5 κινητήρα βενζίνης, ανεβαίνουν στις 49.980 ευρώ για την έκδοση με τον δίλιτρο diesel και κορυφώνονται στις 50.980, που κοστίζει η έκδοση PHEV. Οι εκδόσεις Sportback κοστίζουν περίπου 2.000 ευρώ περισσότερο, ενώ όλες συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.