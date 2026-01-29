Ακόμα μία ημέρα στο χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες να γράφουν πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα.

Η 4η από τις 5 ημέρες δράσης στην πίστα της Καταλονίας για το πρώτο τεστ της Formula 1 στο 2026 έχουν περάσει στην ιστορία. Την Πέμπτη στο Μοντμελό είδαμε ομάδες να ολοκληρώνουν τα προγράμματα δοκιμών τους, άλλες τα συνέχισαν και μία το ξεκίνησε.

Στην πίστα βρέθηκαν οι εξής ομάδες: Mercedes, Ferrari, Racing Bulls, Cadillac, McLaren και η Aston Martin, η οποία έκανε επιτέλους την πρώτη της εμφάνιση στη χρονιά.

Ξανά στην κορυφή των χρόνων η Mercedes

Ταχύτερος την Πέμπτη στη Βαρκελώνη ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε δοκιμές με τις μαλακές γόμες ελαστικών και είχε ως καλύτερη επίδοση το 1:16,445, χρόνος 5 δλ πιο αργός από τον γύρο της pole position του 2025. Στη 2η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε ρόλο οδηγού στο πρωινό σκέλος και πλέον οι οδηγοί της ομάδας του Μπράκλεϊ στρέφουν την προσοχή τους στο τεστ του Μπαχρέιν.

Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari με ταχύτερη επίδοση το 1:18,223. Ακολούθησε ο Όσκαρ Πιάστρι στην πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη McLaren και 5ος ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Ακολούθησαν οι: Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, Λίαμ Λόσον με Racing Bulls, Σέρχιο Πέρεζ με Cadillac και Λανς Στρολ με Aston Martin.

Η αξιοπιστία σε υψηλά επίπεδα για πολλούς

Την Πέμπτη στη Βαρκελώνη οι Ferrari και Mercedes-AMG ξεχώρισαν για τα χιλιόμετρα που διένυσαν. Η ιταλική ομάδα έγραψε 170 γύρους, 2 περισσότερους από τη γερμανική ομάδα. Αυτό δείχνει το βαθμό ετοιμότητας των δύο και την αξιοπιστία των μονάδων ισχύος τους.

Η τρίτη ομάδα που έγραψε τριψήφιο αριθμό γύρων ήταν η Racing Bulls, με τους οδηγούς της να γράφουν 111 γύρους στο σύνολο. Η Cadillac ακολούθησε με μια θετική ημέρα και 66 γύρους στο σύνολο και ξεπέρασε τη McLaren Racing. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Formula 1 αντιμετώπισε πρόβλημα με την τροφοδοσία καυσίμου και δεν βγήκε στην πίστα στο απογευματινό σκέλος.

Η Aston Martin έγινε η 10η ομάδα που εμφανίστηκε στη Βαρκελώνη, με τον Λανς Στρολ να κάνει μόλις 5 γύρους με την AMR26. Η βρετανική ομάδα είναι πίσω στο πρόγραμμά της, με τον Καναδό να προκαλεί κόκκινη σημαία, καθώς κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του τον απέτρεψε να συνεχίσει προς τα pits.

Ακολουθεί η τελευταία ημέρα δράσης

Η Παρασκευή είναι η 5η και τελευταία ημέρα του μυστικού τεστ στη Βαρκελώνη. Στην πίστα περιμένουμε τις Ferrari, Haas, Cadillac, Audi McLaren, Alpine και Aston Martin, ενώ ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή της Red Bull Racing.

H Mercedes ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της και πλέον βάζει… πλώρη για Μπαχρέιν.

