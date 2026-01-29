Το pick-up της Tesla ξεκινά την εμπορική του πορεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τιμές που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, τη στιγμή που οι πωλήσεις στις ΗΠΑ καταρρέουν.

Η Tesla αναζητά νέα «καταφύγια» για το Cybertruck, επιλέγοντας τη Μέση Ανατολή ως την επόμενη μεγάλη αγορά για το αμφιλεγόμενο pick-up της. Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), παραδόθηκαν τα πρώτα 60 αυτοκίνητα σε ενθουσιώδεις αγοραστές, οι οποίοι είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν το Cybertruck περισσότερο ως ένα σύμβολο κοινωνικού status παρά ως ένα όχημα ανάγκης. .

Οι τιμές στα Εμιράτα αντικατοπτρίζουν τον premium χαρακτήρα της απόβασης, όντας σημαντικά υψηλότερες από εκείνες της αμερικανικής αγοράς. Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση με τους δύο κινητήρες ξεκινά από τις 103.500 ευρώ (404.900 AED), ενώ για την κορυφαία έκδοση Cyberbeast με τους τρεις κινητήρες, το κόστος ανεβαίνει στις 116.000 ευρώ. Παρά το υψηλό τίμημα, το ενδιαφέρον στην περιοχή παραμένει έντονο, καθώς πολλοί ιδιώτες είχαν ήδη προχωρήσει σε ανεπίσημες εισαγωγές πριν η Tesla ξεκινήσει τη δραστηριότητά της στην περιοχή.

Κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων στην αμερικανική αγορά

Ενώ στο Ντουμπάι το Cybertruck αποτελεί το νέο "hot ticket", τα νούμερα στην πατρίδα του, την Αμερική, διηγούνται μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Κατά τη διάρκεια του 2025, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση της τάξης του 48,1%, με μόλις 20.237 μονάδες να βρίσκουν αγοραστή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου η υποχώρηση άγγιξε το 68,1%, αποδεικνύοντας ότι η αρχική «μανία» των Αμερικανών αγοραστών έχει πλέον ξεθυμάνει.

Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές προσδοκίες και την τρέχουσα πραγματικότητα είναι πλέον εμφανής. Ο Έλον Μασκ είχε προβλέψει στο παρελθόν ότι η Tesla θα μπορούσε να διαθέτει έως και 500.000 Cybertruck ετησίως. Ωστόσο, με την αμερικανική αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης και τη Μέση Ανατολή να παραμένει μια σχετικά μικρή, αν και επικερδής αγορά, ο στόχος αυτός φαντάζει πλέον εξαιρετικά μακρινός. Το αν η «εξωστρέφεια» του μοντέλου σε νέες γεωγραφικές περιοχές θα καταφέρει να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, μένει να φανεί τους επόμενους μήνες.