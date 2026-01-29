H κινεζική μάρκα θέλει να γνωριστεί με το ελληνικό κοινό μέσω της καμπάνιας «From A to Zeekr» και λανσάρει τα X, 001 και 7X με ενιαίο premium concept.

Η Zeekr πραγματοποίησε την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας την καμπάνια λανσαρίσματος «From A to Zeekr», η οποία συνοδεύεται από τρία τηλεοπτικά σποτ για τα Zeekr X, 001 και 7X. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη επικοινωνιακή στρατηγική που επιχειρεί να τοποθετήσει τη μάρκα στο πεδίο της premium ηλεκτροκίνησης, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, το design και τη διαφοροποίηση από τα καθιερωμένα της αγοράς.

Η καμπάνια αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε τηλεόραση, έντυπα μέσα και ψηφιακά κανάλια, με ενιαίο δημιουργικό concept και σαφή στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση της ταυτότητας της Zeekr στην Ελλάδα. Το μήνυμα «From A to Zeekr» λειτουργεί ως κεντρικό brand statement, περιγράφοντας τη μετάβαση από τη συμβατική μετακίνηση σε μια νέα, τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση της premium ηλεκτροκίνησης.

Zeekr 001: σπορ χαρακτήρας και επιδόσεις

Το Zeekr 001 παρουσιάζεται ως το πιο δυναμικό μοντέλο της γκάμας, με έμφαση στις επιδόσεις και στον σπορ χαρακτήρα. Η σχεδίασή του και η συνολική του εικόνα το τοποθετούν ως μια πρόταση που απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ηλεκτρική μετακίνηση χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική εμπειρία, συνδυάζοντας ισχύ, τεχνολογία και premium αίσθηση.

Zeekr 7X: πολυτελής ηλεκτροκίνηση

Το Zeekr 7X προβάλλεται ως το πιο επιβλητικό και εκφραστικό μοντέλο της σειράς. Στην καμπάνια, τοποθετείται ως επιλογή για όσους αναζητούν ηλεκτρική αυτοκίνηση με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα και έμφαση στην άνεση, την ποιότητα και τη σύγχρονη τεχνολογία, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα της μάρκας.

Zeekr X: compact SUV με τεχνολογικό προσανατολισμό

Το Zeekr X εκπροσωπεί την πιο compact και αστική πλευρά της γκάμας. Παρουσιάζεται ως ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, προηγμένες τεχνολογίες και δυναμικό χαρακτήρα, απευθυνόμενο σε οδηγούς που κινούνται στην πόλη αλλά θέλουν ένα αυτοκίνητο με σύγχρονη αισθητική και ξεκάθαρη premium τοποθέτηση.