Η Ford αναβαθμίζει τα ηλεκτρικά Explorer και Capri με νέα μπαταρία LFP και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα, αυξάνοντας αυτονομία και επιδόσεις.

Η Ford προχωρά σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις για τα αμιγώς ηλεκτρικά Explorer και Capri, ενισχύοντας τις εκδόσεις Standard Range με νέα τεχνολογία μπαταρίας και βελτιωμένο σύστημα κίνησης για μεγαλύτερη αυτονομία. Οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής χρηστικότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και πιο άμεσες επιδόσεις, χωρίς μετατόπιση του χαρακτήρα τους ως προσιτές ηλεκτρικές επιλογές.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί η υιοθέτηση μπαταρίας με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Χάρη στη μεγαλύτερη ωφέλιμη χωρητικότητα, το Explorer Standard Range φτάνει πλέον αυτονομία έως 444 χλμ, ενώ το Capri Standard Range έως 464 χλμ, με τη βελτίωση να αγγίζει έως και τα 70 χλμσε σχέση με πριν. Παράλληλα, η χημεία LFP επιτρέπει πιο συχνή φόρτιση στο 100% χωρίς επιπτώσεις στη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση.

Οι αναβαθμίσεις δεν περιορίζονται στην αυτονομία. Ο νέος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει πλέον 190 ίππους και 350 Nm ροπής, αυξημένα κατά περισσότερο από 10%, βελτιώνοντας την απόκριση και μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 km/h στα 8,0 δευτερόλεπτα και για τα δύο μοντέλα.

Σύμφωνα με τη Ford, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική συνεχούς βελτίωσης της ηλεκτρικής της γκάμας, με στόχο την ενίσχυση της πρακτικότητας και της ανθεκτικότητας των μοντέλων, διατηρώντας παράλληλα τον προσιτό τους χαρακτήρα και το γνώριμο σχεδιαστικό και οδηγικό DNA της μάρκας.