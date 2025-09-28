Η Volkswagen «παγώνει» την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία

Στο ίδιο μοτίβο με τη Stellantis, η VW προσαρμόζει τον ρυθμό παραγωγής στα εργοστάσιά της στην Ευρώπη λόγω χαμηλής ζήτησης και δασμών στις ΗΠΑ.

Το Volkswagen Group ανακοίνωσε ότι θα διακόψει προσωρινά την παραγωγή σε ορισμένα από τα εργοστάσιά της στη Γερμανία, λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης για ηλεκτρικά μοντέλα και των επιπτώσεων των αμερικανικών δασμών.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο στο Zwickau θα σταματήσει για μία εβδομάδα από τις 6 Οκτωβρίου, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης για το Audi Q4 E-tron. Παύση λειτουργίας θα υπάρξει και στη μονάδα της Δρέσδης κατά την εβδομάδα των φθινοπωρινών διακοπών, ενώ το εργοστάσιο του Έμντεν, που κατασκευάζει τα VW ID.4 και ID.7, θα περιορίσει τις ώρες εργασίας και θα αναστείλει την παραγωγή για αρκετές ημέρες. Αντίστοιχα, στο Αννόβερο η παραγωγή των ID. Buzz και T7 Multivan θα διακοπεί για πέντε ημέρες, ενώ στο Osnabrueck η παραγωγή θα μειωθεί μερικώς μέχρι το τέλος του έτους.

Αδύναμη ζήτηση για EV και ανταγωνισμός από την Κίνα

Η VW παραμένει ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών στην Ευρώπη, όμως η συνολική αύξηση της αγοράς είναι πιο αργή και ανομοιόμορφη από ό,τι αναμενόταν, αφήνοντας εργοστάσια που επενδύθηκαν δισεκατομμύρια για μετατροπές με υπερβάλλουσα δυναμικότητα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Stellantis ότι θα παύσει προσωρινά την παραγωγή σε έξι ευρωπαϊκά εργοστάσια. Και οι δύο κολοσσοί αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις: αύξηση κόστους, αδύναμη ζήτηση στην Ευρώπη, αλλά και έντονο ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές όπως η BYD.

Η VW έχει ήδη συμφωνήσει με τα εργατικά σωματεία να μειώσει τη δυναμικότητα παραγωγής στη Γερμανία κατά περισσότερες από 700.000 μονάδες και το εργατικό δυναμικό κατά 35.000 θέσεις έως το 2030, με διαβεβαίωση ότι οι θέσεις εργασίας σε Zwickau και Emden δεν κινδυνεύουν βραχυπρόθεσμα.