Σαν Σήμερα: Η φοβερή μάχη των Αλόνσο και Σουμάχερ στην έρημο (vid)

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με ένα ακόμη ταξίδι μας στο παρελθόν και στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού συνεχίζεται. Σήμερα θα μάθουμε για έναν θρύλο των αγώνων ταχύτητας στις ΗΠΑ αλλά και τι έγινε στις πρεμιέρες της F1 το 2000 και το 2006.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1938, γεννήθηκε ο Αμερικανός θρύλος των αγώνων, Τζόνι Ράδερφορντ. Η πολυετής καριέρα του απαρτίζεται από τις τρεις νίκες στα περιβόητα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης – δύο με την McLaren (1974, 1976) και μία με την Chaparral (1980). Συνολικά, από το 1965 έως το 1986, ο Ράδερφορντ κέρδισε 27 αγώνες του πρωταθλήματος Indycar και κατέκτησε τον σχετικό τίτλο για το 1980. Εκτός από τους αγώνες μονοθεσίων, δοκίμασε επίσης την τύχη του στα stock αυτοκίνητα και το NASCAR, καταγράφοντας μία νίκη στον δεύτερο προκριματικό αγώνα για τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα το 1963. Αποφάσισε να αποσυρθεί από τους αγώνες στα 56 του, λίγες μέρες πριν τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης του 1994.

Σαν σήμερα το 2000, έλαβε χώρα το Grand Prix Αυστραλίας, εναρκτήριος αγώνας της σεζόν στη Formula 1. Η McLaren είχε τον πρώτο λόγο στο αρχικό σκέλος του αγώνα, με τους Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ να ελέγχουν το ρυθμό, μέχρι να εγκαταλείψουν αμφότεροι με πρόβλημα στον κινητήρα.



Η εξέλιξη αυτή άφησε ελεύθερο πεδίο στη Scuderia Ferrari, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να επικρατεί του Ρούμπενς Μπαρικέλο και να κατακτά τη νίκη. Οι δυο τους πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Ραλφ Σουμάχερ της Williams. Στον αγώνα αυτό, έκανε ντεμπούτο ο πρωταθλητής του 2009, Τζένσον Μπάτον.

Σαν σήμερα το 2006, διεξήχθη το Grand Prix Μπαχρέιν - πρεμιέρα της σεζόν της Formula 1. Στον αγώνα αυτό πρωταγωνίστησαν οι Φερνάντο Αλόνσο και Μίκαελ Σουμάχερ. Οι δύο οδηγοί έδωσαν σκληρή μάχη, με τον Ισπανό της Renault να στέφεται νικητής, με τον Γερμανό της Ferrari να τερματίζει δεύτερος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Ράικονεν της McLaren, o οποίος είχε εκκινήσει τελευταίος.

Τα βλέμματα έστρεψε πάνω του ο πρωτοεμφανιζόμενος Νίκο Ρόσμπεργκ με τη Williams, o οποίος στο ντεμπούτο στην F1, του τερμάτισε εντός βαθμών (7ος) και σημείωσε παράλληλα και τον ταχύτερο γύρο. Ντεμπούτο στο σπορ έκανε και η Toro Rosso (νυν Scuderia AlphaTauri).

