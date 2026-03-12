Mercedes-Benz VLE: Η ηλεκτρική «λιμουζίνα» των MPV (vid)

Παρουσίαστηκε η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz VLE, με αυτονομία που ξεπερνά τα 700 χλμ. και τεχνολογία 800V.

Η Mercedes-Benz παρουσίασε την ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE, το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στην αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική Van Architecture (VAN.EA). Η νέα αυτή πλατφόρμα σχεδιάστηκε με στόχο να συνδυάσει την ευρυχωρία ενός πολυμορφικού οχήματος (MPV) με την οδική ποιότητα των επιβατικών μοντέλων της μάρκας. Σύμφωνα με τον Όλα Καλένιους, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, η VLE αποτελεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της εταιρείας στην ηλεκτρική εποχή.

Η σχεδίαση του οχήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να περιορίζεται στο cd 0,25. Η βελτιστοποίηση αυτή είναι καθοριστική για τη διατήρηση της αυτονομίας σε υψηλά επίπεδα, ειδικά σε οχήματα αυτού του όγκου, επιτρέποντας την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στις μεγάλες διαδρομές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτονομία

Στο επίκεντρο της VLE βρίσκεται η τεχνολογία 800 Volt, η οποία υποστηρίζει υπερ-ταχεία φόρτιση υψηλής ισχύος. Σε κατάλληλο σταθμό φόρτισης DC, το όχημα μπορεί να ανακτήσει 320 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 15 λεπτά. Το μοντέλο VLE 300 electric διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει και την τετρακίνητη έκδοση VLE 400 4MATIC electric με ισχύ 305 kW.

Η μπαταρία NMC έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 115 kWh, ενώ η απόδοση της ηλεκτρικής μονάδας κίνησης φτάνει το 93%. Επιπλέον, από το επόμενο έτος θα είναι διαθέσιμες εκδόσεις με μπαταρίες LFP χωρητικότητας 80 kWh, προσφέροντας περισσότερες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης.

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου και ψηφιακές λειτουργίες

Το εσωτερικό της VLE έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί από πέντε έως οκτώ επιβάτες, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία στη διαμόρφωση των χώρων. Με το σύστημα «Seat Ballet», τα καθίσματα μετακινούνται ηλεκτρικά μέσω εφαρμογής ή της κεντρικής οθόνης, ενώ η λειτουργία «Roll & Go» επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και μεταφορά των καθισμάτων χάρη στους ενσωματωμένους τροχούς τους.

Η ψηφιακή εμπειρία βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει προηγμένες δυνατότητες πλοήγησης. Στο cockpit δεσπόζει η MBUX Superscreen, ενώ για τους πίσω επιβάτες υπάρχει μια αναδιπλούμενη πανοραμική οθόνη 31,3 ιντσών με ανάλυση 8K, η οποία υποστηρίζει λειτουργίες split-screen για ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών εφαρμογών.

Οδική συμπεριφορά και συστήματα ασφαλείας

Η VLE εξοπλίζεται με την αερανάρτηση AIRMATIC, η οποία προσαρμόζει αυτόματα το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του οδοστρώματος, βελτιώνοντας την αεροδυναμική. Παράλληλα, η τετραδιεύθυνση στον πίσω άξονα επιτρέπει γωνία έως 7 μοίρες, μειώνοντας τον κύκλο στροφής στα 10,9 μέτρα, γεγονός που διευκολύνει την κίνηση σε αστικό περιβάλλον.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο περιλαμβάνει έως και 11 αερόσακους και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης MB.DRIVE, το οποίο προσφέρει λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης και αυτόματης αλλαγής λωρίδας. Όπως ανέφερε ο Τόμας Κλάιν, Επικεφαλής της Mercedes-Benz Vans, η VLE έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει ένα νέο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας στην κατηγορία των πολυτελών MPV.