Η Stellantis «παγώνει» την παραγωγή σε έξι εργοστάσια στην Ευρώπη

Η χαμηλή ζήτηση στην αγορά οδηγεί σε προσωρινές διακοπές παραγωγής σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Ισπανία.

Η Stellantis ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή παραγωγής σε έξι ευρωπαϊκά εργοστάσια, προσαρμόζοντας τον ρυθμό της στις συνθήκες της αγοράς που παραμένει στάσιμη. Στην Ιταλία, το εργοστάσιο του Πομιλιάνο κοντά στη Νάπολη θα σταματήσει την παραγωγή από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας την κατασκευή των Fiat Panda και Alfa Romeo Tonale. Οι περίπου 3.800 εργαζόμενοι θα τεθούν προσωρινά σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Αντίστοιχα, στο Πουασί της Γαλλίας, όπου κατασκευάζονται τα DS3 και Opel Mokka, η παραγωγή θα διακοπεί από τις 13 έως τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινές αναστολές θα υπάρξουν επίσης στα εργοστάσια Tychy στην Πολωνία, Eisenach στη Γερμανία και σε δύο μονάδες στην Ισπανία. Η εταιρεία σημείωσε ότι η απόφαση αυτή στοχεύει στη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων πριν το τέλος του έτους. Η ευρωπαϊκή αγορά νέων αυτοκινήτων κατέγραψε αύξηση μόλις 0,3% στο οκτάμηνο, με τις πωλήσεις της Stellantis να σημειώνουν πτώση 6,6%.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ επηρεάζουν τις πωλήσεις της Alfa Romeo Tonale. Παράλληλα, η πτώση παραγγελιών από εταιρικούς στόλους και εταιρείες ενοικίασης στο τέλος της χρονιάς συνέβαλε στη λήψη αυτής της «προσεκτικής και υπεύθυνης», όπως χαρακτηρίστηκε, απόφασης.

Ο νέος CEO της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, έχει θέσει ως στόχο την αντιστροφή της αρνητικής πορείας, με αιχμή τα νέα μοντέλα μικρών και μεσαίων κατηγοριών, όπως τα Citroën C3 και C3 Aircross, το Opel Frontera και το Fiat Grande Panda.