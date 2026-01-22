Με πληθώρα υποψηφιοτήτων οδεύει προς τα Όσκαρς 2026 η ταινία με θέμα για τη Formula 1, στην οποία ήταν παραγωγός ο Λιούις Χάμιλτον.

Η κινηματογραφική ταινία με θέμα τη Formula 1 συνεχίζει τη δυναμική της πορεία εξασφαλίζοντας τέσσερις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2026. Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία της στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Τζόσεφ Κοζίνσκι και παραγωγή των Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Λιούις Χάμιλτον, προτάθηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

The Oscar Nominations are in... 🥁



F1 The Movie has been nominated in FOUR categories: Best Picture, Visual Effects, Sound, and Film Editing 🏆👏#F1 #Oscars pic.twitter.com/GxXAknN7e9 — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

Ανταγωνισμός στις βασικές κατηγορίες

Στην κορυφαία κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, η «F1: The Movie» θα αναμετρηθεί με τίτλους όπως τα Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners και Train Dreams.

Παράλληλα, βρίσκεται υποψήφια για Καλύτερο Μοντάζ μαζί με τα Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value και Sinners, ενώ στην κατηγορία Καλύτερου Ήχου συνυποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, οι ταινίες: Frankenstein, Sirat και Train Dreams. Στα Οπτικά Εφέ, η «F1: The Movie» θα βρεθεί απέναντι σε παραγωγές όπως τα Avatar: Fire and Ash και Jurassic World Rebirth.

H πλοκή της ταινίας

Πρωταγωνιστής της «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» είναι ο Μπραντ Πιτ στον ρόλο του Σόνι Χέιζ, ενός βετεράνου οδηγού που επιστρέφει στη Formula 1 για να βοηθήσει την υποθετική ομάδα APXGP, στο πλευρό του νεαρού Τζόσουα Πιρς, που υποδύεται ο Ντάμσον Ίντρις. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Τζόσεφ Κοζίνσκι (“Top Gun: Maverick”), ενώ οι σκηνές γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix το 2023 και 2024, με τη συμμετοχή πραγματικών οδηγών και ομάδων της F1.

*Producer of an Oscar nominated movie. Lewis Hamilton. https://t.co/UTXjkguAGB — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

Εμπορική επιτυχία και σκέψεις για συνέχεια

Από την κυκλοφορία της τον Ιούνιο του 2025, η ταινία έχει ξεπεράσει τα 630 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της τόσο στο φίλαθλο κοινό όσο και στο ευρύτερο κινηματογραφικό κοινό.

Η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή συνέχεια. Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Κοζίνσκι ανέφερε ότι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ιδεών για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Σόνι Χέιζ και της APX GP, υπογραμμίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού παγκοσμίως καθιστά ένα sequel ρεαλιστικό ενδεχόμενο.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’ Μπράιεν, και θα μεταδοθεί από τα δίκτυα ABC και Hulu.



