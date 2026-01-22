Κακοκαιρία: Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από τη νεροποντή

Τι πρέπει να προσέξετε στο παρκάρισμα, πώς να αντιδράσετε αν εγκλωβιστείτε και γιατί το «πέρασμα» από λιμνάζοντα νερά μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα σας.

Οι πρόσφατες εικόνες από τις πλημμυρισμένες λεωφόρους της Αθήνας υπενθυμίζουν ότι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο μπορεί να μετατρέψει το αυτοκίνητο από μέσο μετακίνησης σε μια επικίνδυνη παγίδα. Η προστασία της περιουσίας μας, αλλά κυρίως της σωματικής μας ακεραιότητας, ξεκινά από την πρόληψη και την κατανόηση των ορίων του οχήματός μας.

Όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο

Η πρόληψη είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγετε δαπανηρές ζημιές από πλημμύρα ή πτώσεις αντικειμένων.

Επιλογή υπερυψωμένου σημείου: Αν γνωρίζετε ότι επίκαιται έντονη βροχόπτωση, μετακινήστε το όχημα σε σημεία με κλίση ή σε δρόμους που δεν βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της περιοχής.

Αποφυγή υπόγειων γκαράζ: Σε ακραίες νεροποντές, τα υπόγεια γκαράζ μετατρέπονται σε δεξαμενές υδάτων. Αν το κτίριο δεν διαθέτει ισχυρές αντλίες και γεννήτρια, το αυτοκίνητο κινδυνεύει με ολική καταστροφή.

«Τακάρισμα» των τροχών: Σε περίπτωση που αναγκαστείτε να παρκάρετε σε δρόμο με κλίση ή σε σημείο όπου αναμένεται μεγάλη ροή νερού («κατεβασιά»), τοποθετήστε βαριά αντικείμενα (πέτρες, τάκους ή τούβλα) μπροστά και πίσω από τους τροχούς. Αυτό προσφέρει επιπλέον σταθερότητα και εμποδίζει το νερό να παρασύρει το όχημα αν το χειρόφρενο δεν επαρκεί.

Μακριά από δέντρα και πυλώνες: Οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν πτώση κλαδιών ή ολόκληρων δέντρων. Αποφύγετε επίσης τη στάθμευση κοντά σε παλιά κτίρια ή διαφημιστικές πινακίδες.

Έλεγχος στεγανότητας: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή είναι ερμητικά κλειστά. Καθαρίστε τις υδρορροές στη βάση του παρμπρίζ από φύλλα, ώστε το νερό να παροχετεύεται σωστά και να μην εισχωρεί στην καμπίνα.

Ασφάλιση οχήματος: Επιβεβαιώστε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας περιλαμβάνει την κάλυψη «Φυσικά Φαινόμενα». Είναι μια μικρή επιβάρυνση που μπορεί να σας σώσει από οικονομική καταστροφή.

Όταν το αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο

Στην κίνηση, η προτεραιότητα μετατοπίζεται από την προστασία της λαμαρίνας στην ασφάλεια των επιβατών.