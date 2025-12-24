Παράταση τριών μηνών στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Έως τις 31 Μαρτίου 2026 η υποβολή αιτήσεων, με στόχο την εξάντληση του προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ.

Παρατείνεται κατά τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», δίνοντας επιπλέον χρόνο για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων. Στόχος της παράτασης είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ, με τη δυνατότητα πρόωρης λήξης σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκφράσει την πρόθεση να συνεχιστεί η δράση και εντός του 2026, με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.