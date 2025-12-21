H γερμανική φίρμα επισκέπτεται τη διάσημη έκθεση τεχνολογίας στην οποία θα παρουσιάσει το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο και τις καινοτομίες που το συνοδεύουν.

Την παγκόσμια παρουσίαση της νέας BMW iX3 και των βασικών τεχνολογικών καινοτομιών της θα πραγματοποιήσει η BMW στην Έκθεση CES 2026, τη μεγαλύτερη και πιο επιδραστική έκθεση τεχνολογίας παγκοσμίως. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς Neue Klasse, το οποίο έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία καινοτομίας, πριν ακόμη την εμπορική του διάθεση.

BMW Panoramic iDrive και νέος ψηφιακός βοηθός AI

Στο περίπτερο της BMW στο Silver Lot, μπροστά από το South Hall του Συνεδριακού Κέντρου του Λας Βέγκας, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το νέο BMW Panoramic iDrive, το οποίο ενσωματώνεται στη BMW iX3. Το σύστημα συνοδεύεται από τη νέα γενιά του BMW Intelligent Personal Assistant, βασισμένου σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία της BMW με την Amazon, καθώς η γερμανική εταιρεία γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που ενσωματώνει την τεχνολογία Alexa+ στα οχήματά της. Η νέα πλατφόρμα φωνητικής αλληλεπίδρασης επιτρέπει φυσικό διάλογο, προσαρμογή στο περιβάλλον και εξατομικευμένη υποστήριξη του οδηγού, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της συγκέντρωσης κατά την οδήγηση.

Klasse: Νέα γενιά ηλεκτροκίνησης

Η νέα BMW iX3 δεν είναι μια απλή εξέλιξη υφιστάμενου μοντέλου, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση της BMW σε μια εντελώς νέα γενιά οχημάτων. Οι αλλαγές σε σχεδίαση, ψηφιακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονική συστημάτων αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική του BMW Group για την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Ως το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η BMW iX3 εισάγει τεχνολογίες που θα αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική γκάμα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του BMW Group, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε έως και 40 νέα ή αναβαθμισμένα μοντέλα μέχρι το 2027.

Από το i Vision Dee στην παραγωγή

Το όραμα της Neue Klasse παρουσιάστηκε αρχικά το 2023 με το πρωτότυπο BMW i Vision Dee, το οποίο ανέδειξε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανθρώπου και οχήματος μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στην CES 2025 αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το BMW Panoramic iDrive, ενώ η παρουσίαση της BMW iX3 στην CES 2026 επιβεβαιώνει τη μετάβαση των καινοτομιών αυτών από το στάδιο του concept στην παραγωγή.