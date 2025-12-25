Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026

Concept μοντέλα NISMO, Fairlady Z και ειδικές εκδόσεις στο επίκεντρο της παρουσίας της μάρκας.

Η Nissan ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στο Tokyo Auto Salon 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου στο Makuhari Messe, παρουσιάζοντας μια σειρά από concept και ειδικές εκδόσεις που αναδεικνύουν τον τεχνολογικό και σπορ χαρακτήρα της. Στο περίπτερό της, η Nissan θα αποκαλύψει ένα νέο concept μοντέλο NISMO, τα στοιχεία του οποίου θα γίνουν γνωστά κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου στις 9 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, την εμφάνισή του θα κάνει το ανανεωμένο Fairlady Z, με βελτιωμένη αεροδυναμική και αναβαθμισμένες επιδόσεις, το οποίο θα διατεθεί και σε έκδοση NISMO MT με χειροκίνητο κιβώτιο, απευθυνόμενο στους φίλους της καθαρής οδηγικής εμπειρίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay, ένα concept με έμφαση στις outdoor δραστηριότητες, που συνδυάζει σκληροτράχηλη αισθητική με πρακτικές λύσεις για εξορμήσεις στη φύση.

Στο ηλεκτρικό μέτωπο, το Nissan LEAF AUTECH εντάσσεται στη σειρά AUTECH, προσφέροντας πιο σπορ χαρακτήρα και αναβαθμισμένη ποιότητα στο εσωτερικό. Τέλος, ξεχωριστή θα είναι η παρουσία του MOTUL AUTECH GT-R, που τιμά την αποχώρηση του Tsugio Matsuda από το Super GT, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα μεταδοθούν και ζωντανά από τη Nissan.