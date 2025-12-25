Μαγειρικά βιβλία, πολύ padel, Spiderman και inside jokes σε ένα video που δείχνει τη χαλαρή πλευρά του grid.

Η Formula 1 άφησε για λίγο στην άκρη στρατηγικές, data και τηλεμετρίες και φόρεσε το σκούφο του Άη Βασίλη. Στο καθιερωμένο πλέον Secret Santa, οι οδηγοί του grid αντάλλαξαν δώρα που είχαν περισσότερο χιούμορ και προσωπικότητα παρά αγωνιστική σκοπιμότητα. Και κάπως έτσι, το paddock γέμισε βιβλία μαγειρικής, παιχνίδια Spiderman, κάλτσες padel, αφίσες, mugs και μικρά inside jokes που μόνο οι ίδιοι καταλαβαίνουν.

Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο η αξία των δώρων, όσο το πώς αυτά αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των οδηγών. Από τον Formula 1-style αυτοσαρκασμό, μέχρι τις λεπτές «σπόντες» και τα χαλαρά πειράγματα, το Secret Santa δείχνει μια πιο ανθρώπινη πλευρά ενός σπορ που συνήθως παρουσιάζεται αποστειρωμένο και αυστηρά επαγγελματικό.

Σε μια σεζόν γεμάτη ένταση, ανταγωνισμό και πολιτική, τέτοιες στιγμές λειτουργούν σαν υπενθύμιση ότι πίσω από τα κράνη υπάρχουν άνθρωποι. Και ότι, έστω για λίγα λεπτά, το μόνο που μετράει δεν είναι οι χρόνοι και τα γυρολόγια, αλλά το χαμόγελο όταν ανοίγεις ένα δώρο που δεν περίμενες.

Στα φετινά δώρα το padel είχε την τιμητική του, ενώ δεν έλειψαν τα βιβλία μαγειρικής. Το πιο «αιχμηρό» ήταν σίγουρα αυτό που έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ στον Τζορτζ Ράσελ, ενώ και ο Φερνάντο Αλόνσο έλαβε κάτι που δεν περίμενε. Στο Secret Santa της F1 πήραν μέρος 18 από τους 20 οδηγούς, με αισθητές τις απουσίες των πολυπρωταθλητών Λούις Χάμιλτον και Μαξ Φεραρτάπεν.

Γιορτινό, ανάλαφρο και απόλυτα στο πνεύμα των ημερών, το Secret Santa της Formula 1 είναι ίσως το πιο «ανθρώπινο» pit stop της χρονιάς.

Για να «παίξει» το βίντεο, κάντε κλικ στο «Watch on YouTube»