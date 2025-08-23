Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Το Top 10 σε πωλήσεις στην Ελλάδα φέτος

Το μερίδιο των EV στην ελληνική αγορά αυξάνεται μεν, με αργό ρυθμό δε.

Η πληθώρα ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) φαίνεται πως δεν πείθει το ελληνικό κοινό να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 - σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ - το μερίδιο των EV ανήλθε σε 5,31%, ελάχιστα μεγαλύτερο από το 4,68% του 2024.

Οι υψηλές τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η μείωση του ποσού της κρατικής επιδότησης μέσω του Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι οι κυριότεροι παράγοντες για τον αργό ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Top 10 σε πωλήσεις ηλεκτρικά στην Ελλάδα

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 το πρώτο σε πωλήσεις EV στην ελληνική αγορά ήταν το μίνι BYD Dolphin, με 485 ταξινομήσεις. Τα Tesla Model 3 και Model Y - που πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στις δύο πρώτες θέσεις - υποχώρησαν φέτος στο Νο 4 και Νο2 αντίστοιχα της κατάταξης.