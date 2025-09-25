Σχεδόν 5 χρόνια μετά το φρικιαστικό ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή, ο Γάλλος θα φορέσει και πάλι το κράνος του για να οδηγήσει μονοθέσιο της Formula 1.

O Ρομέν Γκροζάν θα βρεθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Μουτζέλο για μία ιδιαίτερη περίσταση. Ο Γάλλος θα οδηγήσει την τη Haas VF-23 (σ.σ. το μονοθέσιο του 2023) στο πλαίσιο ιδιωτικών δοκιμών της αμερικανικής ομάδας με παλαιότερα μονοθέσια (TPC).

Το πρόγραμμα TPC θα έχει και άλλη είδηση: μαζί με τον Γκροζάν, θα βρεθεί στο κόκπιτ του VF-23 και ο Τζέιμς Χίντσκλιφ, πρώην οδηγός IndyCar και νυν αναλυτής του F1TV. Για τον Καναδό, πολυνίκη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα είναι η πρώτη εμπειρία με μονοθέσιο Formula 1.

Reunited for a special reunion ❤️



Former driver, Romain Grosjean returns to drive our VF-23 this Friday in Mugello at our TPC event. This marks the first time Romain has piloted an F1 car since the 2020 Bahrain Grand Prix.#HaasF1 #F1 | @F1 @RGrosjean pic.twitter.com/cROfhZSygM — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 25, 2025

Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Γκροζάν και τη Haas

Ο Γκροζάν υπήρξε βασικό μέλος της Haas από το 2016 έως το 2020, σημειώνοντας 104 βαθμούς. Ωστόσο, η καριέρα του στη Formula 1 διεκόπη απότομα μετά το ατύχημα στον πρώτο γύρο του GP στο Σακχίρ, όταν το μονοθέσιο του διαλύθηκε στις μπαριέρες και τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω ρήξης καυσίμου. Χάρη στο halo, κατάφερε να βγει ζωντανός με εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά δεν επέστρεψε ξανά σε επίσημο αγώνα F1.

Η επιστροφή του στο cockpit της Haas αποκτά και συναισθηματική διάσταση, καθώς θα έχει ξανά στο πλευρό του τον Άγιαο Κομάτσου, σημερινό επικεφαλής της ομάδας αλλά και παλιό μηχανικό αγώνων του στη Lotus και στη Haas.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζουμε τον Ρομέν πίσω σε ένα μονοθέσιο F1, και μάλιστα σε δικό μας. Είναι μια μέρα που συζητούσαμε καιρό να κάνουμε πραγματικότητα», δήλωσε ο Κομάτσου.

Ο Γκροζάν θα χρησιμοποιήσει μάλιστα το κράνος που είχαν σχεδιάσει τα παιδιά του και το οποίο δεν πρόλαβε να φορέσει στον τελευταίο του αγώνα το 2020. Πέρα από τη Haas, στην πίστα θα βρίσκεται και η Ferrari με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να κάνουν δοκιμές στα ελαστικά της Pirelli για το 2026.

Romain Grosjean will return behind F1 wheel tomorrow during test with 2023 Haas car. For the test, he will use his unused helmet which was designed by his children for his last GP in Abu Dhabi in 2020!#rg8 #grosjean #haas #f1 #formula1 #motorsport pic.twitter.com/MrPJK927iT — F1 Helmets (@F1HLM) September 25, 2025

Οι δυσκολίες και η νέα πορεία

Μετά την αποχώρησή του από τη Formula 1, ο Γκροζάν ακολούθησε καριέρα στο IndyCar: το 2021 έκανε το ντεμπούτο του με τη Dale Coyne Racing, στη συνέχεια αγωνίστηκε δύο σεζόν με την Andretti Global, το 2024 βρέθηκε στη Juncos Hollinger Racing, ενώ το 2025 εντάχθηκε στην Prema σε ρόλο αναπληρωματικού οδηγού.

Από το 2024 επίσης είναι εργοστασιακός οδηγός της Lamborghini στο πρόγραμμα Hypercar και αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της IMSA. Μάλιστα πέρυσι πήρε μέρος και στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της