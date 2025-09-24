Οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας στη Formula 1 αναμένεται να βρεθούν και πάλι πίσω από το τιμόνι της SF-25, λίγα 24ωρα μετά το GP Αζερμπαϊτζάν.

Μπορεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 να έχει αυτή την εβδομάδα μικρή παύση, όμως αυτό δεν ισχύει για όλους. Το διήμερο 25-26 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι δοκιμές ελαστικών της Pirelli στην πίστα του Μουτζέλο της Ιταλίας, με τη Ferrari και τη Haas να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι οδηγοί της Scuderia, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον επιστρέφουν σε πίστα μετά τον απογοητευτικό αγώνα στο Μπακού. Οι δύο οδηγοί τερμάτισαν στις θέσεις 8 και 9, με τον Βρετανό να είναι μπροστά από τον Μονεγάσκο.

You have mail 📩 pic.twitter.com/iRKkbPpMFe — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 23, 2025

Δοκιμές για Pirelli και Ferrari

Όπως αποκάλυψε ο υπεύθυνος της Pirelli, Μάριο Ίζολα, οι δύο ημέρες δοκιμών θα είναι καθοριστικές, αφού στόχος είναι η επιλογή και οριστικοποίηση των πιο σκληρών γομών ελαστικών για το 2026.

Σύμφωνα με το Autoracer.it, η Ferrari υπό τον Φρεντ Βασέρ θα ακολουθήσει το επίσημο πλάνο της Pirelli, αλλά έχει προγραμματίσει και πρόσθετες διαδικασίες. Στην πίστα θα χρησιμοποιηθεί μία ειδικά τροποποιημένη SF-25, ώστε να προσομοιωθούν τα αεροδυναμικά φορτία και τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων νέας γενιάς που θα δούμε το 2026. Στο τιμόνι θα βρεθούν διαδοχικά οι δύο επίσημοι οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, με την Παρασκευή να θεωρείται κρίσιμη μέρα για την τελική αξιολόγηση.

Παράλληλα, η Ferrari θα αξιοποιήσει την παρουσία της σε πίστα της Ιταλίας, διοργανώνοντας αύριο ξεχωριστή ημέρα προπόνησης για τους αναπληρωματικούς οδηγούς της. Καθώς ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι θα αγωνιστεί στο WEC της Φουτζί, την ευκαιρία να οδηγήσουν την SF-23 θα έχουν οι Ζου Γκουανγιού και Αρτούρ Λεκλέρ, μια πρακτική που εφαρμόζει συστηματικά η ιταλική ομάδα.

Bringing our snaps to life 📸 pic.twitter.com/5sXad7HcLx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 23, 2025

Στην πίστα και η Haas

Στο ίδιο πλαίσιο, η Haas θα βρεθεί επίσης με δεύτερο μονοθέσιο στην πίστα του Μουτζέλο, συμμετέχοντας στις δοκιμές με σκοπό να διατηρήσει σε αγωνιστικό ρυθμό τους δικούς της οδηγούς και να συνεισφέρει στη συλλογή δεδομένων για την Pirelli.

