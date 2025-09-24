Μπορεί μία BMW να τα... βάλει με Lamborghini και Koenigsegg; Μπορεί, αν έχει 1.000 ίππους (vid)

Αυτό το drag race φαντάζει παράδοξο, όμως η συγκεκριμένη M3 Touring δεν είναι χαμένη από χέρι.

To βρετανικό carwow λατρεύει να βάζει σπορ αυτοκίνητα για κόντρα στην ευθεία. Η τριάδα που επέλεξε αυτή τη στιγμή έχει δύο supercars και ένα... station wagon. Όχι πάντως ένα συνηθισμένο, καθώς ο 3λιτρος κινητήρας της συγκεκριμένης BMW M3 Touring έχει βελτιωθεί ώστε η μέγιστη ισχύς του φθάνει τους 1.000 ίππους!

Η Lamborghini Revuelto εφοδιάζεται με τεχνολογία V12 plug-in hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Τον ατμοσφαιρικό V12 συνδράμουν με τρία ηλεκτρικά μοτέρ, με τη συνδυαστική ισχύ να φθάνει τους 1.015 ίππους.

Η Koenigsegg Jesko είναι στην έκδοση Attack, με τον 5λιτρο V8 να αποδίδει 1.280 ίππους. Σε αντίθεση με την τετρακίνητη Revuelto, εδώ η κίνηση περνά στους πίσω τροχούς.

Ποιο από τα τρία αυτοκίνητα μπορεί να περάσει πιο αποτελεσματική την τρομακτική ισχύ του στο δρόμο; Η απάντηση στο ακόλουθο βίντεο.