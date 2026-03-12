Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον δεύτερο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Κίνας, το δεύτεροαγώνα της Formula 1 για το 2026. Η Σανγκάη είναι ο δεύτερος σταθμός της σεζόν και στο τριήμερο που ακολουθεί θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος Αγώνας Σπριντ για φέτος.

Έπειτα από τον συναρπαστικό αγώνα της Αυστραλίας, η μάχη της Σανγκάης αναμένεται συναρπαστική και με δεδομένο πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, τα ερωτήματα είναι πολλά.

Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, οι συνθήκες αναμένονται ιδανικές για να πραγματοποιηθούν ελεύθερες δοκιμές. Παρά τη συννεφιά που περιμένουν οι ομάδες, η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί από τους 13 έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην πίστα οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την πιθανότητα βροχής να είναι μόλις στο 0%. Έτσι στις κατατακτήριες σπριντ οι ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με συνθήκες που δεν είχαν συναντήσει στο παρελθόν.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, ο καιρός αλλάζει, αλλά όχι δραματικά. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να είναι 17 βαθμοί Κελσίου, με την ένταση του ανέμου να φτάνει έως και τα 36 χλμ/ώρα. Αυτό σημαίνει πως τα μονοθέσια θα γίνουν πιο δύσκολα στην οδήγηση και τα λάθη είναι πολύ πιθανά τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και πάλι, όμως ο αγώνας αναμένεται να μην απειληθεί από τη βροχή. Η θερμοκρασία αέρα ανεβαίνει και θα φτάσει μέχρι και τους 19 βαθμούς Κελσίου πριν την εκκίνηση. Η πιθανότητα βροχής θα είναι στο 0% την ημέρα του αγώνα, σε αντίθεση με το 2025, ενώ η ένταση του ανέμου θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με του Σαββάτου. Η μόνη διαφορά είναι πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατεί έντονη συννεφιά.

A new season of racing means a new season of The Cooldown Room! 🗣️



Head to F1TV now as we delve into the season opener and look ahead to this week's racing in Shanghai! #F1 #ChineseGP March 11, 2026

Όλη η δράση του GP Κίνας στο Gazzetta

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα υπάρχει πλήρης κάλυψη του εναρκτήριου αγώνα της Formula 1 από το gMotion του Gazzetta. Μην χάσετε επίσης τα τέσσερα LIVE μας, με το πρώτο να ξεκινά την Παρασκευή με τις κατατακτήριες σπριντ και το τελευταίο να είναι για το Grand Prix της Κυριακής.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και για το έντονο παρασκήνιο γύρω από την πρεμιέρα της σεζόν.