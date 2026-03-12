Ντεμπούτο στην Ελλάδα για τo νέο Ford Puma Gen-E Van στην 31η Agrotica, την μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στον αγροτο-οικονομικό τομέα στη χώρα μας.

Στην 31η Agrotica, την μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στον αγροτο-οικονομικό τομέα στη χώρα μας και µία από τις σημαντικότερες εκθεσιακές διοργανώσεις του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη, έκανε το ντεμπούτο του στη χώρα μας το νέο Ford Puma Gen-E Van.

H έκθεση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και φιλοξενείται στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 12 έως και τις 15 Μαρτίου 2026. Η πρεμιέρα του αμιγούς ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος είναι στέλνει μήνυμα πως η ευελιξία και η άνεση ενός επιβατικού EV συνδυάζεται με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων μεταφορικών αναγκών μιας μικρής επιχείρησης.

Το νέο Ford Puma Gen-E Van θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στον προαύλιο χώρο της φετινής Agrotica, έξω από το περίπτερο 14 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν από κοντά αλλά και να ενημερωθούν για τις κορυφαίες δυνατότητες και τις προηγμένες τεχνολογίες του.

Η εξηλεκτρισμένη λύση για τον επαγγελματία οδηγό

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το καινοτόμο Puma Gen-E Van είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση. Διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, με την πίσω σειρά καθισμάτων να έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας με ειδική κατασκευή έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 mm, πλάτους 950 mm και ύψους 820 mm, προσφέροντας όγκο 1 m³. Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg (415 kg με τον οδηγό), καλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 ίππους και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 km σε αστική χρήση και τα 376 χλμ σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Το νέο Puma Van Gen-E προσφέρεται στην Ελλάδα στην έκδοση Style με τιμή 24.660€ και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Σημείο αναφοράς του οχήματος αποτελούν οι εμπρός προβολείς LED, η ηλεκτρική πόρτα χώρου φόρτωσης, η λειτουργία εισόδου οχήματος χωρίς κλειδί (Keyless Entry) και η κάμερα οπισθοπορείας.

Η λίστα του πλούσιου εξοπλισμού συμπληρώνεται με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8’’, τη κεντρική οθόνη αφής 12’’, το σύστημα SYNC 4 με 5G μόντεμ, την ασύρματη συνδεσιμότητα συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, τον αυτόματο κλιματισμό και τις ζάντες αλουμινίου 17’’, σε συνδυασμό με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Πληθώρα επαγγελματικών μοντέλων Ford στη 31η Agrotica

Οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης «Agrotica» και ειδικότερα όσοι θα βρεθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-ΧατζήςΑ.Ε., θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά από κοντά το νέο Puma Gen-E Van, καθώς και μερικά από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro μοντέλων Ford, όπως τα: