Yamaha WR125R 2026: Πώς να μπείτε στον κόσμο των Adventure (vid)

Tο μικρότερο μέλος της γκάμας μοτοσικλετών διπλής χρήσης της Yamaha είναι γεγονός και έρχεται τo 2026 προκειμένου να μυήσει νέους αναβάτες σε άσφαλτο και χώμα.

Μία πολύ ευχάριστη έκπληξη από τη Yamaha, που φέρνει στην επιφάνεια ένα μοτοσικλετάκι με κορυφαία τεχνολογία, ικανό να μας πηγαίνει στη δουλειά μας κάθε μέρα, παράλληλα και εκτός δρόμου τα Σαββατοκύριακα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που σας είχαμε προϊδεάσει εδώ και ας δούμε πως μας το περιγράφει ο κατασκευαστής μέσα από το δελτίο τύπου που μας κοινοποίησε και μέχρι να το δούμε από κοντά και να το οδηγήσουμε.

Σε όποια διαδρομή και αν κινείστε, τα χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας όπως ο κινητήρας υψηλής ροπής, ο εύκολος χειρισμός και η υψηλή απόδοση καυσίμου έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να την κάνουν τον ιδανικό σύντροφο για να εξερευνήσετε τον επόμενο ορίζοντα. Με τον ελαστικό κινητήρα που υπερέχει τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, αλλά και με την υψηλή αποδοτικότητα του καυσίμου που ξεπερνά τα 40 χλμ. ανά λίτρο (κύκλος WMTC), οι μεγάλες διαδρομές αποτελούν πλέον μια εξαιρετικά απλή διαδικασία, ενώ το πλαίσιο της μοτοσικλέτας, είναι ιδανικό για την "είσοδο στην περιπέτεια".

Η εκλεπτυσμένη απλότητα της μοτοσικλέτας την καθιστά άνετη και απολαυστική στην καθημερινή οδήγηση, με χαρακτηριστικά όπως η πολλαπλών λειτουργιών οθόνη LCD που ενισχύει την ευκολία παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, ενώ το μονοκάναλο ABS στο μπροστινό φρένο εξασφαλίζει αξιόπιστο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από τις παραδοσιακές off-road γραμμές της Yamaha, συνδυάζοντας και μερικές μοντέρνες πινελιές. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα με έντονες οριζόντιες γραμμές που συνδυάζονται με μικρών διαστάσεων, αεροδυναμικά στοιχεία, όπως είναι η εντυπωσιακή μάσκα που φιλοξενεί τον προβολέα LED.

Μελετημένη απόδοση

Η ισχύς δεν είναι το παν, αλλά ο υγρόψυκτος κινητήρας των 125cc με 1ΕΕΚ, 4 βαλβίδες και ψεκασμό έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το αναμενόμενο, προσφέροντας συναρπαστικές, αλλά και εύκολα αξιοποιήσιμες επιδόσεις. Χάρη στη λειτουργία μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων (VVA) που εναλλάσσει την κίνηση του εκκεντροφόρου εισαγωγής αυτόματα και απρόσκοπτα μεταξύ δύο προφίλ, το WR125R προσφέρει άφθονη ροπή από τις χαμηλές έως τις μεσαίες στροφές, αλλά και εντυπωσιακή ισχύ στις υψηλότερες. Το αποτέλεσμα είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος και αποδοτικός κινητήρας με μέγιστη ισχύ 15Hp στις 10.000rpm και μέγιστη ροπή 11Nm στις 6.500. Η ευέλικτη παροχή ισχύος σε συνδυασμό με την εξαιρετική απόκριση του γκαζιού μειώνει την πιθανότητα σβησίματος του κινητήρα κατά την εκτός δρόμου οδήγηση από μικρότερης εμπειρίας αναβάτες.

Ο κινητήρας έχει σημαντικά χαμηλές εκπομπές ρύπων διαθέτοντας δύο καταλύτες, έναν αισθητήρα O2 και ένα σύστημα εξάτμισης τα οποία τον καθιστούν φιλικό προς το περιβάλλον και του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με τις νεότερες προδιαγραφές EU5+.

Eύκολος ο χειρισμός

Σε πλήρη αρμονία με τον κινητήρα, το εξαιρετικό σύστημα ανάρτησης και το ευέλικτο πλαίσιο συμβάλλουν στις εξαιρετικές δυνατότητες του WR125R ακόμη και στα πιο σκληρά εδάφη. Το πλαίσιο δύο δοκών προσφέρει εξαιρετική αίσθηση σε ποικιλία εδαφών, ακόμα και κατά την οδήγηση σε υψηλότερες ταχύτητες. Το σύστημα ανάρτησης της ΚΥΒ αποτελείται από πιρούνι 41mm και αμορτισέρ Monocross με μοχλικό, τα οποία προσφέρουν ομαλή απορρόφηση των κραδασμών και αποτρέπουν τον τερματισμό των ελατηρίων. Για περαιτέρω υποβοήθηση στον έλεγχο σε απαιτητικά εδάφη χρησιμοποιούνται τροχοί 21 και 18 ιντσών, όπως ισχύει για όλες στις μοτοσικλέτες Adventure της Yamaha. Αυτή η επιλογή προσφέρει εξαιρετική απόδοση στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας σε διαφορετικά εδάφη είναι εύκολος, χάρη στην επίπεδη σέλα που παρέχει μια εξαιρετικά ευέλικτη θέση οδήγησης, η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να κινείται ελεύθερα πάνω της, μεταφέροντας βάρος για να βρει την τέλεια ισορροπία. Τα λεία πλαϊνά καπάκια επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά από όρθια σε καθιστή θέση, ενώ τα φαρδιά μαρσπιέ προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο. Το ύψος της σέλας στα 875mm επιτρέπει στους περισσότερους αναβάτες να πατούν εύκολα τα πόδια τους στο έδαφος, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους όταν σταματούν.

Η εναλλαγή μεταξύ οδήγησης εντός και εκτός δρόμου είναι εύκολη με το WR125R. Τα ελαστικά Dunlop D605 προσφέρουν ευελιξία σε όσους μετακινούνται καθημερινά και απολαμβάνουν τη μοτοσικλέτα τους σε αστικό περιβάλλον, αλλά ανταποκρίνονται και στο κάλεσμα της περιπέτειας, θέλοντας να εξερευνήσουν το άγνωστο. Παρέχουν εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και πέρα από την άσφαλτο. Και το εύκολο στην αντικατάσταση φίλτρο αέρα βοηθά περαιτέρω στη διατήρηση της απαιτούμενης συντήρησης σε χαμηλά επίπεδα.

Μπείτε στην περιπέτεια

Ως το μοντέλο εισόδου στη γκάμα Adventure της Yamaha, το WR125R είναι τέλεια εξοπλισμένο για να δώσει στους νεαρούς αναβάτες μια πρώτη γεύση της off-road οδήγησης, επιτρέποντάς τους παράλληλα να απολαμβάνουν την ομορφιά της φύσης. Για πολλούς αυτή η μοτοσικλέτα θα ανοίξει το δρόμο για να βιώσουν κάποια μέρα ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες με τα εμβληματικά Ténéré 700. Η εξαιρετική οικονομία καυσίμου και το πολύ ανταγωνιστικό κόστος αγοράς του WR125R το καθιστούν όχι μόνο μια ιδιαίτερα επιθυμητή, γνήσια dual-sport μοτοσικλέτα, αλλά και μια πολύ οικονομική επιλογή καθώς είναι το πιο προσιτό μοντέλο 125cc στη γκάμα του κατασκευαστή.

To WR125R θα είναι διαθέσιμo σε δύο χρώματα: Icon Blue και Yamaha Black. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με διαθεσιμότητα και τιμή θα ανακοινωθούν αργότερα εντός του 2025. Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.