Triumph Tiger Alpine και Desert Editions

Eντυπωσιακές νέες εκδόσεις Tiger 900 και 1200 για το 2026, που προσφέρουν βελτιωμένες προδιαγραφές και ξεχωριστή εμφάνιση.

Η Triumph δίνει τη δυνατότητα σε όσους ψάχνουν το κάτι διαφορετικό να ρίξουν μια ματιά στις νέες εκδόσεις Tiger, που ναι μεν βασίζονται στα υπάρχοντα μοντέλα Tiger 900 και 1200, πλην όμως έχοντας δεχθεί περαιτέρω φροντίδα όσον αφορά στον εξοπλισμό και την εμφάνισή τους.

Με δυνατότητες Tiger, αυξημένες προδιαγραφές, νέα εντυπωσιακά σχέδια χρωμάτων και αποκλειστικά γραφικά, τα Tiger 1200 Special Edition περιλαμβάνουν πλέον τις τεχνολογίες υποβοήθησης τυφλού σημείου και αλλαγής λωρίδας της Triumph, μαζί με θερμαινόμενες σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη.

Για πρώτη φορά σε μοτοσικλέτες Adventure της Triumph ένα τελικό εξάτμισης Akrapovič είναι στάνταρ και στις δύο ειδικές εκδόσεις Tiger 900.

Το Tiger 900 Alpine Edition διαθέτει μπάρες προστασίας κινητήρα, ενώ το 900 Desert Edition αντίστοιχες προστασίας ρεζερβουάρ καυσίμου. Για τους αναβάτες που αναζητούν επιπλέον άνεση διατίθεται μια προαιρετικά θερμαινόμενη ή/και χαμηλότερη σέλα.

Γεννημένα για να εξερευνήσουν χιονισμένες κορυφές, τα Alpine Edition βασίζονται στα μοντέλα GT Pro που εστιάζουν στην άσφαλτο, ενσωματώνοντας βελτιωμένη τεχνολογία που επικεντρώνεται στον αναβάτη και νέα σχέδια χρωμάτων εμπνευσμένα από τις κορυφές των Άλπεων. Το Tiger 900 Alpine Edition έχει φινίρισμα σε Snowdonia White και Sapphire Black με πινελιές Aegean Blue, ενώ στο Tiger 1200 προσφέρεται σε δύο εντυπωσιακούς χρωματικούς συνδυασμούς Alpine, για μια πλέον τολμηρή οπτική ταυτότητα.

Σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει τους καμένους από τον ήλιο αμμόλοφους, η έκδοση Desert Edition βασίζεται στο κορυφαίο στην κατηγορία του Rally Pro και έχει σχεδιαστεί για να τονίζει την εκτός δρόμου ικανότητα της μοτοσικλέτας. Με αναβαθμίσεις εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας και προηγμένες τεχνολογίες, το Tiger 900 Desert Edition διατίθεται σε Urban Grey και Sapphire Black με έντονες πινελιές Baja Orange. Η έκδοση Tiger 1200 Desert Edition διατίθεται σε δύο μοναδικά χρωματικά σχέδια, προσφέροντας ένα ξεχωριστό στυλ στους αναβάτες που εξερευνούν ποικίλα εδάφη. Από την πλοήγηση σε κλειστές στροφές σε αλπικά περάσματα μέχρι την οδήγηση σε ατελείωτες αμμώδεις εκτάσεις, οι Alpine και Desert Special Edition προσφέρουν επίσης νέα επίπεδα προδιαγραφών σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.

Όλες οι εκδόσεις 900 και 1200 αναμένονται στη χώρα μας λίαν συντόμως και σε τιμές που δεν έχουν ανακοινωθεί για την ώρα. Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να δείτε εδώ.