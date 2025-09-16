Spy shots αποκαλύπτουν μια ολοκαίνουργια on-off μοτοσυκλέτα που ετοιμάζει η ιαπωνική εταιρεία για την κατηγορία των μικρών adventure.

Οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες από μια νέα μοτοσυκλέτα της Yamaha κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους της μάρκας. Το μοντέλο εντοπίστηκε στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, και φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των μικρών adventure on-off.

Παρότι η Yamaha δεν έχει κάνει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση, οι εικόνες αφήνουν να διαφανεί o νέος παίκτης θα τοποθετηθεί κάτω από το Tenere 700, προσφέροντας μια πιο προσιτή και ελαφριά εναλλακτική για τους αναβάτες που θέλουν ευελιξία στην πόλη αλλά και δυνατότητες εκτός δρόμου.

Το πότε θα παρουσιαστεί επίσημα η νέα μοτοσικλέτα δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο η παρουσία της σε φωτογράφιση δείχνει ότι η αποκάλυψη δεν θα αργήσει και πιθανότατα θα γίνει μέσα στο 2025. Μέχρι τότε, οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες φουντώνουν τις προσδοκίες για μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση της Yamaha στην κατηγορία adventure.