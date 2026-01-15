Ο Ολλανδός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για το τι περιμένει από το πρώτο χειμερινό τεστ του 2026 που θα γίνει στη Βαρκελώνη.

Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τη δική του εικόνα για το τι περιμένει τη Red Bull Racing στα πρώτα επίσημα τεστ της Formula 1 για το 2026. Ο Ολλανδός παραδέχθηκε πως ότι η ομάδα του Μίλτον Κινς θα προσεγγίσει τη νέα εποχή με περισσότερα ερωτήματα παρά βεβαιότητες.

Η σεζόν του 2026 θεωρείται ήδη μία από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η Formula 1 περνά σε ένα πλήρως ανανεωμένο τεχνικό πλαίσιο κανονισμών με νέους κινητήρες, ριζικά διαφορετική αεροδυναμική και αυξημένο ρόλο της ηλεκτρικής ισχύος.

Τα μεγάλα ερωτήματα

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα Blick, ο Φερστάπεν δεν επιχείρησε να καλλιεργήσει προσδοκίες, αντιθέτως φρόντισε να χαμηλώσει τον πήχη ενόψει των πρώτων δοκιμών.

«Κανείς από εμάς δεν έχει πραγματικά εικόνα για το νέο μονοθέσιο ή για τον κινητήρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής εκτίμησε ότι το πρώτο συλλογικό τεστ, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, θα έχει περισσότερο χαρακτήρα αξιοπιστίας παρά απόδοσης.

«Πιστεύω ότι στα πρώτα τεστ στη Βαρκελώνη θα περνάμε περισσότερο χρόνο στα γκαράζ παρά στην πίστα. Ελπίζω ότι μετά τα δύο τεστ στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο θα έχουμε όλοι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα».

We say goodbye to the RB21 this week 👋



What's been your favourite memory of it? 💬#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/MEtixQpGfS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 12, 2026

Νέα εποχή για τη Red Bull με δικό της κινητήρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Red Bull θα αγωνίζεται με in-house μονάδα ισχύος, μέσω της Red Bull Powertrains, σε συνεργασία με τη Ford. Πρόκειται για μια κομβική αλλαγή, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν βασίζεται σε εξωτερικό κατασκευαστή κινητήρων.

Παράλληλα, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 στην εποχή των V6 υβριδικών κινητήρων, γεγονός που προσθέτει ακόμα έναν άγνωστο παράγοντα στο συνολικό πακέτο.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion