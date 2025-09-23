Η Porsche αλλάζει στρατηγική και απομακρύνεται από τα ηλεκτρικά

Η γερμανική εταιρεία διατηρεί κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά για περισσότερα χρόνια, μεταθέτοντας την ανάπτυξη νέας ηλεκτρικής πλατφόρμας.

Η Porsche ανακοίνωσε σημαντική αναθεώρηση της στρατηγικής της, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων που μεταβάλλουν την κατεύθυνση του προϊόντικού πλάνου της εταιρείας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Κεντρικό στοιχείο είναι η ενίσχυση της παρουσίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης και των plug-in υβριδικών. Το νέο μεγάλο SUV που προγραμματιζόταν να λανσαριστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, θα παρουσιαστεί τελικά μόνο σε θερμικές και υβριδικές εκδόσεις. Παράλληλα, μοντέλα όπως τα Cayenne και Panamera θα συνεχίσουν να διατίθενται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2030, με νέες γενιές ήδη ενταγμένες στο μακροπρόθεσμο πλάνο εξέλιξης.

Η ηλεκτρική πλατφόρμα στις καλένδες

Αντίθετα, η ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που είχε προγραμματιστεί για τη δεκαετία του 2030 αναβάλλεται. Η Porsche αναγνωρίζει ότι η ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό απ’ ό,τι αναμενόταν, γι’ αυτό και μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, η υπάρχουσα γκάμα ηλεκτρικών –Taycan, Macan και Cayenne– θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, ενώ στα σχέδια παραμένει και ένα νέο διθέσιο sportscar στην κατηγορία της 718.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε δήλωσε ότι στόχος είναι «ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που θα καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτήσεων των πελατών, από τα θερμικά έως τα ηλεκτρικά». Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν τη θέση της Porsche σε ένα ασταθές περιβάλλον, με προκλήσεις όπως οι δασμοί στις ΗΠΑ, η πτώση της κινεζικής αγοράς πολυτελείας και η καθυστέρηση στη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Ο οικονομικός αντίκτυπος

Η αλλαγή στρατηγικής αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά κέρδη της Porsche έως και 1,8 δισ. ευρώ εφέτος. VW και Porsche μειώνουν τους στόχους για περιθώριο κέρδους. Τόσο ο όμιλος VW όσο και η Porsche μείωσαν επίσης τους στόχους περιθωρίου κέρδους τους για το τρέχον έτος.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι μεσοπρόθεσμα στοχεύει σε περιθώριο λειτουργικού κέρδους της τάξης του 10–15%, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει ελκυστική μερισματική πολιτική.