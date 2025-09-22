Ο Βρετανός δεν πιστεύει πως θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω στον αγώνα της Formula 1 στο Μπακού και δεν κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι στο πρωτάθλημα.

Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 7η θέση στο GP Αζερμπαϊτζάν, κερδίζοντας μόλις έξι βαθμούς, σε ένα από τα χειρότερα τριήμερά του στο 2025. Ο οδηγός της McLaren Racing δεν κατάφερε να κερδίσει θέσεις, με την MCL39 να μην έχει την απόδοση που μας έχει συνηθίσει στους τελευταίους αγώνες.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδανικό, μιας και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο και έφυγε από το Μπακού με μηδέν βαθμούς. Ως αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα είναι πλέον 25 βαθμοί.

Tough race today, Lando.



Already looking forward to being back on track in Singapore 👊#McLaren | #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/X8bJ3YlSFo — McLaren (@McLarenF1) September 21, 2025

Η πίεση των media στο προσκήνιο

Μετά το τέλος του αγώνα στο Μπακού, ο Νόρις δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων για το γεγονός πως δεν κατάφερε να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και τι μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ο Βρετανός ήταν κάθετος στην απάντησή του.

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ σε κάθε αγώνα. Αν το σκεφτείτε, κάθε φορά που τερμάτισα δεύτερος ή πιο πίσω φέτος, ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Δεν με νοιάζει πώς το βλέπουν οι άλλοι. Ναι, έπρεπε να κάνω καλύτερη δουλειά το Σάββατο, αλλά βγήκαμε πρώτοι στην πίστα και πληρώσαμε το τίμημα. Στον αγώνα ήμουν κοντά στο μέγιστο που μπορούσα. Μπορεί να μην φάνηκε, αλλά δυσκολευτήκαμε με τον ρυθμό μας», ανέφερε.

Παρά το αργό pitstop των 4,1 δευτ., ο Νόρις πιστεύει ότι δεν υπήρχε μεγάλη δυνατότητα για κάτι καλύτερο: «Δεν ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον αγώνα. Ο ρυθμός μας δεν ήταν κακός, απλά ήταν πολύ δύσκολο να προσπεράσουμε. Αν ξεκινούσα δεύτερος, θα τερμάτιζα δεύτερος».

Ταχύτητα υπήρχε αλλά…

Ο Βρετανός υπενθύμισε ότι η McLaren είχε ταχύτητα στο Μπακού, καθώς ήταν ταχύτερος σε FP1 και FP3. Ωστόσο, οι κατατακτήριες με τις έξι κόκκινες σημαίες και την απειλή βροχής χάλασαν τα σχέδιά του:

«Αν οι κατατακτήριες ήταν κανονικές, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Αν ξεκινούσα δεύτερος, θα τερμάτιζα δεύτερος. Δεν είχαμε όμως τον ρυθμό της Red Bull, αυτό ήταν ξεκάθαρο», ανέφερε.