Ο Όσκαρ Πιάστρι διατήρησε την πρωτοπορία, ο Λάντο Νόρις πλησίασε λίγο και ο Μαξ Φερστάπεν άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα.

Το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν, που πήρε μια τεράστια νίκη και από την «χλιαρή» εμφάνιση της McLaren, που παρά την κυριαρχία που έχει δείξει σε όλη τη φετινή σεζεόν, έφυγε από αυτόν τον αγώανα με μόλις 6 βαθμούς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος θα μπορούσε να μειώσει κατά πολύ τη διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι, που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά κατάφερε να πλησιάσει μόνο στους 25 βαθμούς. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Φερστάπεν έχει πλησιάσει στους 69 βαθμούς από την κορυφή και με επτά αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Oscar Piastri McLaren 324 2 Lando Norris McLaren 299 3 Max Verstappen Red Bull Racing 255 4 George Russell Mercedes 212 5 Charles Leclerc Ferrari 165 6 Lewis Hamilton Ferrari 121 7 Kimi Antonelli Mercedes 78 8 Alexander Albon Williams 70 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 11 Lance Stroll Aston Martin 32 12 Carlos Sainz Williams 31 13 Liam Lawson Racing Bulls 30 14 Fernando Alonso Aston Martin 30 15 Esteban Ocon Haas 28 16 Pierre Gasly Alpine 20 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 20 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 19 Oliver Bearman Haas 16 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Στους κατασκευαστές, η McLaren με την εμφάνισή της στο Μπακού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, κάτι που σχεδόν σίγουρα θα γίνει στον επόμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών