F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αζερμπαϊτζάν
Το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν, που πήρε μια τεράστια νίκη και από την «χλιαρή» εμφάνιση της McLaren, που παρά την κυριαρχία που έχει δείξει σε όλη τη φετινή σεζεόν, έφυγε από αυτόν τον αγώανα με μόλις 6 βαθμούς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος θα μπορούσε να μειώσει κατά πολύ τη διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι, που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά κατάφερε να πλησιάσει μόνο στους 25 βαθμούς. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Φερστάπεν έχει πλησιάσει στους 69 βαθμούς από την κορυφή και με επτά αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|324
|2
|Lando Norris
|McLaren
|299
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|255
|4
|George Russell
|Mercedes
|212
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|165
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|121
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|78
|8
|Alexander Albon
|Williams
|70
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|31
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas
|16
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Στους κατασκευαστές, η McLaren με την εμφάνισή της στο Μπακού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, κάτι που σχεδόν σίγουρα θα γίνει στον επόμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|623
|2
|Mercedes
|290
|3
|Ferrari
|286
|4
|Red Bull Racing
|272
|5
|Williams
|101
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|62
|8
|Kick Sauber
|55
|9
|Haas
|44
|10
|Alpine
|20