F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αζερμπαϊτζάν

Κώστας Παστρίμας
Ο Όσκαρ Πιάστρι διατήρησε την πρωτοπορία, ο Λάντο Νόρις πλησίασε λίγο και ο Μαξ Φερστάπεν άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα.

Το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν, που πήρε μια τεράστια νίκη και από την «χλιαρή» εμφάνιση της McLaren, που παρά την κυριαρχία που έχει δείξει σε όλη τη φετινή σεζεόν, έφυγε από αυτόν τον αγώανα με μόλις 6 βαθμούς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος θα μπορούσε να μειώσει κατά πολύ τη διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι, που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά κατάφερε να πλησιάσει μόνο στους 25 βαθμούς. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Φερστάπεν έχει πλησιάσει στους 69 βαθμούς από την κορυφή και με επτά αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren324
2Lando NorrisMcLaren299
3Max VerstappenRed Bull Racing255
4George RussellMercedes212
5Charles LeclercFerrari165
6Lewis HamiltonFerrari121
7Kimi AntonelliMercedes78
8Alexander AlbonWilliams70
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Nico HulkenbergKick Sauber37
11Lance StrollAston Martin32
12Carlos SainzWilliams31
13Liam LawsonRacing Bulls30
14Fernando AlonsoAston Martin30
15Esteban OconHaas28
16Pierre GaslyAlpine20
17Yuki TsunodaRed Bull Racing20
18Gabriel BortoletoKick Sauber18
19Oliver BearmanHaas16
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Στους κατασκευαστές, η McLaren με την εμφάνισή της στο Μπακού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, κάτι που σχεδόν σίγουρα θα γίνει στον επόμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren623
2Mercedes290
3Ferrari286
4Red Bull Racing272
5Williams101
6Racing Bulls72
7Aston Martin62
8Kick Sauber55
9Haas44
10Alpine20

