Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε στο Μπακού μια απόλυτα κυιαρχική νίκη και υπενθυμίζει ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει - Εγκατέλειψε ο Πιάστρι, 7ος ο Νόρις.

To Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ήταν ο 17ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ταυτόχρονα ένας από τους πιο ασυνήθιστους που έχουμε δει φέτος. Όχι όσον αφορά τον νικητή, που ήταν για δεύτερο αγώνα στη σειρά ο απόλυτα κυριαρχικός Μαξ Φερστάπεν, αλλά όσον αφορά τις θέσεις του βάθρου και -κυρίως- τη μάχη του τίτλου, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε πολύ νωρίς και ο Λάντο Νόρις έμεινε μόλις στην 7η θέση.

Ένας Φερστάπεν από τα παλιά

Ξεκινώντας από τον νικητή, όμως, ήταν άλλη μία «σεμιναριακή» εμφάνιση από τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από την pole position και ακολουθώντας διαφορετική στρατηγική από τους διώκτες του, καθώς είχε τα σκληρά ελαστικά στο πρώτο κομμάτι, δεν έχασε την πρωτοπορία σε κανένα σημείο, για να φτάσει σε μια πραγματικά άνετη νίκη, που δίνει έξτρα ενδιαφέρον στους επόμενους αγώνες.

Αν ο Φερστάπεν συνεχίσει αυτά τα αποτελέσματα, και καθώς απομένουν ακόμα 7 αγώνες για το τέλος, οι οδηγοί της McLaren ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν πίσω τους.

Ο Τζορτζ Ράσελ εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό τόσο τη στρατηγική της Mecedes όσο και το δικό του πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό, και παρά την αδιαθεσία που τον ταλαιπωρούσε κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση και να επιστρέψει στο βάθρο.

Η επιστροφή του Σάινθ

Ο Κάρλος Σάινθ εκμεταλλεύτηκε τον καλό ρυθμό της Williams και το εξαιρετικό αποτέλεσμα των κατατακτήριων για να πάρει τη 3η θέση στον αγώνα και να πανηγυρίσει την επιστροφή του στο βάθρο, κάτι που κάνει για πρώτη φορά με τα χρώματα της βρετανικής ομάδας. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο Σάινθ φαινόταν να έχει «στο τσεπάκι» τη 2η θέση, αλλά η ταχύτητα της Mercedes ήταν ανώτερη. Στο τέλος χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον Κίμι Αντονέλι για να διατηρήσει την 3η θέση.

Ήταν μια καλή ημέρα για τη Mercedes, με τον Αντονέλι να παίρνει την 4η θέση και να δείχνει ταχύς και ανταγωνιστικός σε όλο τον αγώνα, κάτι που σίγουρα έκανε τον Βολφ και την υπόλοιπη ομάδα να αισιοδοξούν.

Δύο οδηγοί που νωρίτερα μέσα στη σεζόν άλλαξαν θέσεις μεταξύ τους μονομάχησαν για την 5η θέση στον αγώνα. Οι μονομάχοι ήταν ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Γιούκι Τσουνόντα με την άλλη Red Bull Racing. Τελικά ήταν ο Νεοζηλανδός που επικράτησε και πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στην F1, με τον Ιάπωνα να δείχνει μετά από καιρό «σημεία ζωής».

Πού ήταν η McLaren;

Η ομάδα που έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο φετινό πρωτάθλημα και θα μπορούσε στο Μπακού να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, έκανε το χειρότερο φετινό αγώνα της. Μετά την εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρι στον πρώτο γύρο, ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να ανέβει ψηλότερα από την 7η θέση στον αγώνα, χάνοντας μια σπάνια ευκαιρία να μειώσει πολύ τη διαφορά στη βαθμολογία.

Όχι μόνο αυτό, αλλά στο τέλος του αγώνα ο Νόρις είχε κολλημένη πίσω του τη Ferrari του Λούις Χάμιλτον, ο οποίος με πολύ καλή στρατηγική ανέβηκε μέχρι την 8η θέση και άφησε πίσω του στην 9η τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ισάκ Χατζάρ με την άλλη Reacing Bulls συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε άλλο ένα σιρκουί δρόμου, καθώς είναι το GP Σιγκαπούρης, που θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

