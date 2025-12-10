Ο Βρετανός πέρα από τους αντιπάλους στην πίστα έπρεπε να αντιμετωπίσει και έναν ακόμη… δαίμονα: τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Λάντο Νόρις άνοιξε τα χαρτιά του για τις καθοριστικές αλλαγές που έκανε μέσα στο 2025 προκειμένου να ξεπεράσει τις εσωτερικές του αμφιβολίες και το προβληματικό ξεκίνημα της σεζόν, κατακτώντας τελικά τον τίτλο της Formula 1.

Στο Άμπου Ντάμπι, ο Βρετανός πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο: ανέβηκε στο βάθρο και εξασφάλισε τους βαθμούς που χρειαζόταν για να κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Από την κορυφή της Αυστραλίας στα λάθη και την κρίση ρυθμού

Ο Νόρις ξεκίνησε τη χρονιά ιδανικά, με νίκη στην πρεμιέρα της Μελβούρνης. Ωστόσο, η αδυναμία του να «δέσει» με την McLaren MCL39 στο ένα γύρο τον οδήγησε σε ένα απογοητευτικό σερί έξι συνεχόμενων Grand Prix χωρίς νίκη.

Στο διάστημα αυτό, τα λάθη κόστισαν πολύτιμους βαθμούς και ο Όσκαρ Πιάστρι εκμεταλλεύθηκε κάθε ευκαιρία για να τον προσπεράσει στη βαθμολογία ως ο ταχύτερος και πιο σταθερός οδηγός της McLaren.

Παρά το γεγονός ότι αντέδρασε με τρεις νίκες πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα, ο Νόρις βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση: εγκατέλειψε στο Ζάντβορτ λόγω διαρροής λαδιού και έμεινε 34 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό.

Αλλά αυτή τη φορά δεν λύγισε.

Το μεγάλο comeback: Έξι αγώνες υπεροχής

Στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ο Νόρις έδειξε άλλο πρόσωπο. Πιο ώριμος, πιο αποτελεσματικός, πιο σταθερός.

Κατάφερε να υπερισχύσει του Πιάστρι στους έξι επόμενους αγώνες, ανατρέποντας οριστικά τη μάχη του τίτλου – μια περίοδος όπου, όπως παραδέχεται, ο ίδιος ο Πιάστρι άρχισε να λυγίζει υπό την πίεση.

Ο Νόρις εξήγησε ότι η πραγματική στροφή στη σεζόν του ήρθε όταν κατανόησε πως τα προβλήματα που αντιμετώπιζε δεν ήταν μια «κακή φάση», αλλά κάτι βαθύτερο και επαναλαμβανόμενο. Σε αυτό το σημείο, πρόσθεσε νέα πρόσωπα στην προσωπική του ομάδα, κάτι που αποτέλεσε – όπως λέει – το κλειδί για να αποτινάξει τις αμφιβολίες του.

«Είχα αρκετές δύσκολες στιγμές στην αρχή της σεζόν. Φυσικά υπήρχαν και καλές, όπως η νίκη στην Αυστραλία που μου έδωσε μεγάλη ώθηση. Αλλά σύντομα ακολούθησε μια περίοδος άσχημων αποτελεσμάτων και ο Όσκαρ έκανε εξαιρετική δουλειά, ήταν σταθερά μπροστά μου. Έγινε δύσκολο. Στο τέλος της ημέρας, η συνέπεια μέσα στη χρονιά είναι αυτό που φέρνει όσα καταφέραμε σήμερα. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να μαθαίνεις, να τις αναγνωρίζεις, να τις καταλαβαίνεις. Χρειάστηκε να επεκτείνω την ομάδα μου, όχι μόνο εντός πίστας αλλά και εκτός. Έχω ανθρώπους στη γωνία μου – όχι από τη McLaren – φίλους, οικογένεια, προπονητές, ανθρώπους που με βοηθούν να σκέφτομαι καλύτερα και να αποδίδω καλύτερα. Όλοι αυτοί μου επέτρεψαν να είμαι πιο ήρεμος, να μην αναγνωρίζω την πίεση ή να αποδίδω κάτω από πίεση. Αυτό μου έδωσε τη δεύτερη μισή σεζόν που είχα. Αν κοιτάξω πίσω, το πρώτο μισό της χρονιάς δεν ήταν εντυπωσιακό. Έκανα λάθη, πήρα κακές αποφάσεις. Αλλά ο τρόπος που κατάφερα να τα γυρίσω όλα αυτά και να κάνω ό,τι έκανα στο δεύτερο μισό, με κάνει πολύ περήφανο. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι έκανα λάθος για μένα. Υπήρχαν αμφιβολίες στην αρχή της χρονιάς και τις διέψευσα. Και αυτό με κάνει πραγματικά χαρούμενο».

Πότε έγινε η πραγματική αλλαγή

Ο Βρετανός παραδέχεται ότι η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το δικό του «μοντέλο» προσέγγισης της σεζόν δεν λειτουργούσε. Ο ίδιος το εξηγεί:

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκίνησε η αλλαγή, αλλά σίγουρα ενισχύθηκε στο μέσο της χρονιάς, γύρω στο Ζάντβορτ. Ξεκίνησε μετά το κακό σερί των πρώτων αγώνων. Εκεί κατάλαβα: ο τρόπος μου δεν δουλεύει. Πρέπει να καταλάβω τα πράγματα αλλιώς. Να μιλήσω με περισσότερους ανθρώπους. Να δω τι σκέφτομαι και γιατί το σκέφτομαι. Δεν έλειπε η ταχύτητα, αλλά έλειπε η ικανότητα να βάζω το πακέτο σε τάξη όταν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Αυτό άνοιξε την πόρτα για να καταλάβω ότι πρέπει να δουλέψω βαθύτερα. Κατάλαβα τον εαυτό μου καλύτερα. Κατάλαβα τι χρειάζεται σε επίπεδο πρωταθλητή – αυτοί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι δυσκολίες έγιναν δύναμη. Αν δεν είχα αυτά τα προβλήματα στην αρχή, ίσως να μην μάθαινα τόσο γρήγορα. Όταν βρήκα ρυθμό στους τελευταίους τρεις μήνες, με περισσότερη πίεση από ποτέ, ένιωθα πιο άνετος. Μπορούσα να γελάω με τους μηχανικούς και λίγα λεπτά μετά να παίρνω pole. Αυτές οι μάχες στην αρχή μου ξεκλείδωσαν το πραγματικό μου επίπεδο».

