Η Chery γίνεται Ονομαστικός και Χρυσός Χορηγός της ΚΑΕ Μαρούσι

Η ιστορική ομάδα μπάσκετ μπαίνει στη σεζόν 2025-26 ως «Μαρούσι Chery»

Η ΚΑΕ Μαρούσι αποκτά νέο όνομα και νέο στρατηγικό συνοδοιπόρο. Η Chery Greece και το Spanos Group ανακοίνωσαν τη σύναψη πολυεπίπεδης συνεργασίας με τον ιστορικό σύλλογο του ελληνικού μπάσκετ, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αναλαμβάνει για τη σεζόν 2025-26 τον ρόλο του Ονομαστικού και Χρυσού Χορηγού. Έτσι, η ομάδα θα αγωνίζεται επίσημα υπό τη νέα ονομασία Μαρούσι Chery.

Πρόκειται για μια συμφωνία που συνδέει την ενίσχυση της παρουσίας της Chery στην ελληνική αγορά με έναν οργανισμό που έχει βαθιές μπασκετικές ρίζες και σαφές αναπτυξιακό πλάνο. Η συνεργασία στοχεύει τόσο στη στήριξη του συλλόγου σε μια νέα εποχή, όσο και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για φιλάθλους και τοπική κοινωνία.

Ο Γεώργιος Σπανός, Managing Director του Spanos Group, τόνισε ότι η συνεργασία αποτελεί ορόσημο: «Η συνεργασία με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Chery και το Spanos Group, καθώς ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα. Για περισσότερα από 22 χρόνια, η Chery αναπτύσσει τεχνολογίες και οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, ενώ το Spanos Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αθλητισμός, ως φορέας αξιών όπως η συνεργασία, η συνέπεια και η αφοσίωση, βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως στρατηγικού συνεργάτη για τη μεγαλύτερη εμπορική και επικοινωνιακή μας είσοδο στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία· αποτελεί έναν οργανισμό που ενσωματώνει τις αξίες, τη δυναμική και το όραμα που επιθυμούμε να υπηρετούμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το νέο ξεκίνημα ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τις δύο πλευρές και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στους φιλάθλους και στο ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα. Με ενθουσιασμό στηρίζουμε αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε σε μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία, εντός και εκτός παρκέ».

Από την πλευρά του, ο CEO της ΚΑΕ Μαρούσι Θεοφάνης Ταρνατώρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «καθοριστικό βήμα» για τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του συλλόγου: «Η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ. Ως Ονοματοδότης και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση, την ενδυνάμωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου. Παράλληλα, η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χώρο της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως συνεργάτη σε αυτή τη σημαντική εμπορική και στρατηγική είσοδο υπογραμμίζει τη δυναμική, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας. Το ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στον ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές».

Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, η Chery κάνει ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στο ελληνικό οικοσύστημα του αθλητισμού, ενώ το Μαρούσι μπαίνει σε μια νέα εποχή, με αυξημένες προσδοκίες και σημαντικές προοπτικές για τη συνέχεια της σεζόν.