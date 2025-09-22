BMW X5: To πρώτο αυτοκίνητο διαθέσιμο με 5 διαφορετικές τεχνολογίες καυσίμου

BMW X5: To πρώτο αυτοκίνητο διαθέσιμο με 5 διαφορετικές τεχνολογίες καυσίμου

Κώστας Μπιτσικώκος
BMW X5: To πρώτο αυτοκίνητο διαθέσιμο με 5 διαφορετικές τεχνολογίες καυσίμου
Το μεγάλο SUV της BMW, η Χ5, θα κυκλοφορήσει από το 2028 και σε έκδοση υδρογόνου.

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα είναι διαθέσιμο με πέντε διαφορετικά συστήματα καυσίμου, εξελίσσει η BMW. Πρόκειται για την νέα Χ5, η οποία θα προσφέρει πολλές επιλογές στους υποψήφιους ιδιοκτήτες της.

Πέρα από την αμιγώς ηλεκτρική iX5, το μεγάλο πολυτελές SUV θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις βενζίνης, diesel, plug-in hybrid αλλά και στην iX5 Hydrogen. Πρόκειται για μοντέλο με κυψέλες καυσίμου, το οποίο αυτή την περίοδο πραγματοποιεί δοκιμές και θα κυκλοφορήσει το 2028.

Δείτε ακόμα: Η BMW ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Νο1 τενίστα του κόσμου

BMW iX5 Hydrogen

 

Η iX5 Hydrogen εφοδιάζεται με την τρίτη γενιά συστήματος κυψελών καυσίμου, που η BMW αναπτύσσει σε συνεργασία με την Toyota.

Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο για την κίνησή τους είναι μηδενικών ρύπων στο δρόμο, εκπέμποντας στο περιβάλλον μόνο καθαρό νερό, συνήθως σε μορφή ατμού.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: BMW Group

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 