Το μεγάλο SUV της BMW, η Χ5, θα κυκλοφορήσει από το 2028 και σε έκδοση υδρογόνου.

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα είναι διαθέσιμο με πέντε διαφορετικά συστήματα καυσίμου, εξελίσσει η BMW. Πρόκειται για την νέα Χ5, η οποία θα προσφέρει πολλές επιλογές στους υποψήφιους ιδιοκτήτες της.

Πέρα από την αμιγώς ηλεκτρική iX5, το μεγάλο πολυτελές SUV θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις βενζίνης, diesel, plug-in hybrid αλλά και στην iX5 Hydrogen. Πρόκειται για μοντέλο με κυψέλες καυσίμου, το οποίο αυτή την περίοδο πραγματοποιεί δοκιμές και θα κυκλοφορήσει το 2028.

Δείτε ακόμα: Η BMW ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Νο1 τενίστα του κόσμου

Η iX5 Hydrogen εφοδιάζεται με την τρίτη γενιά συστήματος κυψελών καυσίμου, που η BMW αναπτύσσει σε συνεργασία με την Toyota.

Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο για την κίνησή τους είναι μηδενικών ρύπων στο δρόμο, εκπέμποντας στο περιβάλλον μόνο καθαρό νερό, συνήθως σε μορφή ατμού.