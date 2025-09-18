«Είμαι ευγνώμων στην BMW για την υποστήριξη που μου παρείχε ακόμη και πριν από την πρώτη μου νίκη σε Grand Slam», δήλωσε ο Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά την κατάκτηση του US Open, ο Κάρλος Αλκαράθ επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης της ATP. Η BMW, χορηγός του Ισπανού τενίστα τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη συνεργασία μαζί του σε μακροπρόθεσμη βάση.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω να αποτελώ μέλος της οικογένειας BMW, καθώς οι αξίες της – ειλικρίνεια, αριστεία, καινοτομία και χαρά – ταυτίζονται απόλυτα με τις δικές μου. Είμαι ευγνώμων στην BMW για την υποστήριξη που μου παρείχε ακόμη και πριν από την πρώτη μου νίκη σε Grand Slam και ελπίζω να απολαύσουμε μαζί πολλές ακόμη επιτυχίες», δήλωσε ο 22χρονος τενίστας.

Η σύνδεση της BMW με το τένις χρονολογείται από το 1987, όταν η εταιρεία συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το BMW Open στην έδρα της, την πόλη του Μονάχου. Φέτος, 38 χρόνια από την έναρξη της συνεργασίας, η ιστορική αυτή διοργάνωση αναβαθμίστηκε σε ATP 500. Η BMW συνεργάζεται επίσης με τα τουρνουά ATP Masters 1000 στο Indian Wells (ΗΠΑ) και στη Ρώμη (Ιταλία), καθώς και με το τουρνουά ATP 500 indoor στη Βιέννη (Αυστρία).